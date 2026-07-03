東協電動車市場快速發展 業者看好台灣半導體供應鏈

東協電動車市場快速發展，泰國、印尼及越南已成為區域主要市場。產業代表表示，雖然中國品牌主導東協電動車市場，但現在仍是技術移轉與供應鏈發展的契機，並指台灣可憑藉半導體、零組件及研發能力參與電動車供應鏈。

東協各國的電動車業者現正齊聚在曼谷舉行的「亞洲智慧移動科技展」（Mobility Tech Asia），該展覽自1日起連續舉行3天，是亞洲永續與智慧運輸的重要交流平台，聚焦AI驅動的智慧交通、智慧基礎建設、輔助駕駛系統（ADAS）以及電動車解決方案等創新技術。

東協電動汽車協會聯合會（AFEVA）主席阿拉加（Edmund Araga）告訴中央社，目前東協電動車市場發展最快的是泰國、印尼及越南，菲律賓也正快速追趕。

阿拉加指出，中國品牌已主導東協電動車市場，但這並非全是風險，而是技術移轉的機會，東協可從中學習並發展自身產業。

泰國是東南亞電動車發展最快的市場之一，根據泰國大城銀行（Krungsri Research）預估，2026年至2028年泰國每年新增純電動車註冊量可望維持約12.5萬輛。

泰國電動車協會（EVAT）名譽顧問克里斯達（Krisda Utamote）表示，泰國近年電動車快速成長，主要受惠於政府推動補貼措施，帶動業者從進口轉向在地組裝，也讓車價更具競爭力。

他表示，未來泰國希望持續發展電池、電動馬達及輔助駕駛系統等零組件供應鏈，提升本地製造能力。

談及台灣角色，克里斯達認為，台灣目前在整車市場較難與中國競爭，但半導體仍是電動車供應鏈不可或缺的一環，台灣企業台達電已在泰國投入汽車零組件研發與生產，因此，未來半導體、零組件及軟體開發等都具有合作潛力。

菲律賓電動車協會（EVAP）會長鄭光利（Willy TeeTen）接受中央社專訪時坦承，菲律賓目前仍是東南亞電動車普及速度較慢的市場。

他解釋，政府補貼仍是推動電動車普及最重要的政策工具，菲律賓目前對部分電動車免徵進口關稅，相關優惠將實施至2028年，協會已開始與政府溝通，希望再延長5年。

談及台灣，鄭光利指出，菲律賓大量使用摩托車從事外送及計程車服務，需要具備高續航力及載運能力的車款，而「台灣在二輪電動車技術上具有優勢，未來可望在二輪車市場與菲律賓展開合作」。

他補充說，菲律賓特有的側掛邊車三輪車，長期使用二輪機車加裝邊車，未來若能針對當地需求設計車型，也可能成為市場機會。