加拿大西岸輸油管計畫成行 盼開拓亞洲市場降低對美依賴

加拿大總理卡尼今天獲得卑詩省同意1條重大輸油管的建設投資協議，克服這個最西邊省分原先反對立場。這讓加拿大產油能從西岸出口進入新的亞洲市場，減少經濟上對美國依賴。

法新社報導，這條輸油管起點在石油資源豐富的加拿大亞伯達省（Alberta），將橫跨整個卑詩省（British Columbia），預計每日運送100萬桶石油至加拿大西海岸。

卡尼（Mark Carney）曾表示，這條管線將有助加拿大實現成為「能源強國」的目標。加拿大為了應對美國總統川普（Donald Trump）發動的貿易戰，策略之一便是開拓更多國際市場。

卡尼政府7個多月前已與偏保守派的亞伯達省簽署合作備忘錄（MOU），省長戴思敏（Danielle Smith）今天在與卡尼共同召開的記者會上宣布，省府已正式向聯邦當局提交這項投資案。

而卑詩省領導階層直到最近都還表態反對這項價值數百億加元的投資協議，擔憂環境受到衝擊及原住民社區承受風險。加拿大原住民族群曾表達反對計畫。

卑詩省省長艾比（David Eby）今天則說，依照協議將在卑詩省建造新的液化天然氣（LNG）設施及港口基礎建設，同時確保有環境保護措施。

卡尼表示，「是時候採取行動了」，相關諮詢原住民族群的程序也將「立即展開」。