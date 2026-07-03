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SK海力士不跟進美光！傳取消長約價格上限 上季DRAM毛利估已上90%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
SK海力士傳出在新簽長期採購合約中，取消價格上限。路透社
SK海力士傳出在新簽長期採購合約中，取消價格上限。路透社

集邦科技（TrendForce）引用綠色經濟新聞報導，指業界消息來源透露，南韓記憶體大廠SK海力士正在採用新的合約，並在合約中取消業界標準價格上限。另外，根據投資研究機構Bernstein估算，SK海力士今年第2季DRAM的毛利率有望衝至90.9%，逼近市場普遍認定的景氣周期高峰。

同為記憶體主力廠商的美光科技（Micron）不久前宣布再簽下一份重要策略客戶協議（SCA），對象是通用汽車。在記憶體價格狂飆之下，全球記憶體製造商與大客戶的長期供應合約怎麼簽，成了市場關心的焦點。

專家指出，傳統上的記憶採購合約，會設定價格上限來限制價格波動，可是SK海力士新簽的合約架構與傳統不同，允許在供應短缺進一步推升現貨價格時，長約的供貨價格也可以完全反映地上調。SK更動長約結構，無疑是要更加把握上行周期期間的獲利機會。

消息人士說，SK海力士現在可能是目前唯一一家在長期合約中去除價格上限的主要記憶體供應商。美光與重要客戶最近簽下的長約，則採不同策略。

據了解，美光上個月所簽的策略客戶採購長約中，將產品的價格上限設定在2026年第2季市場最高價格，同時也定下整個合約期間的最低價格，客戶亦要承諾具有約束力的採購量。不過，針對高頻寬記憶體（HBM）的下一代產品、DDR6 和LPDDR6等，則是透過協商條款另外分別定價。

現在記憶體大廠新簽的長期採購合約年限，也在加長。市場傳出SK海力士與三星均將長期供應合約從傳統的一年，延長為三年至五年。而美光的長約年限也準備拉長到五年，對車廠的長約則是三年。

根據美光不久前公布的最新財報，公司毛利率接近85%；現在SK海力士更傳來取消長約價格上限，且被Bernstein預期上季DRAM毛利率站上90%。

半導體股票研究機構提醒，業界普遍將DRAM毛利率的高峰區間估在88%至92%。投資人要當心記憶體廠這麼高的毛利率還能維持多久。同時，也要留意諸如中國大陸長鑫存儲這些競爭者，什麼時候會追上來。

SK海力士 美光 南韓 記憶體

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