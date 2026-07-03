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美國就業數據遠低於預期 科技股反彈！亞股普遍收紅

中央社／ 香港3日綜合外電報導
美國就業數據遠低於預期，緩解市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）升息的擔憂，科技股在近期拋售潮後，出現亟需的反彈，亞洲股市今天普遍收紅。 歐新社
美國就業數據遠低於預期，緩解市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）升息的擔憂，科技股在近期拋售潮後，出現亟需的反彈，亞洲股市今天普遍收紅。 歐新社

美國就業數據遠低於預期，緩解市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）升息的擔憂，科技股在近期拋售潮後，出現亟需的反彈，亞洲股市今天普遍收紅。

法新社報導，亞洲股市近期持續承壓，因為借貸成本上升的預期，加上通膨再度升溫引發的估值疑慮，使投資人開始質疑人工智慧（AI）帶動的股市漲勢是否過熱。

南韓記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）、日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）等晶片公司從歷史高點大幅回落，首爾及東京大盤指數也隨之重挫。

但這股拋售潮今天暫時降溫，因為美國6月新增就業人數不到預期的一半，同時先前兩個月的數據也被下修，為投資人所樂見。

上述數據顯示，美國勞動市場不如先前認為的那麼強勁，這讓聯準會獲得一些喘息空間，得以暫緩預期中的升息步調。

首爾股市韓國綜合股價指數（KOSPI）收漲5.8%，此前該指數受到SK海力士與三星（Samsung）漲勢帶動，自6月19日創下新高以來一度大跌約20%。

東京、香港、馬尼拉、曼谷及雅加達股市漲逾1%，上海、威靈頓、台北也收高。

SK海力士 Fed 亞股 日本 科技股

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