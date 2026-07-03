德國公布100億美元減稅方案 期刺激成長、拉抬支持率

德國總理梅爾茨2日公布改革方案，包括針對中產階級、規模100億歐元的減稅方案，希望能刺激經濟成長，並拉抬執政聯盟的低迷支持率。德國預估，這套改革方案可望提振明年經濟成長率升破1%。

根據方案，年收入6萬歐元、育有兩名孩童的家庭，2028年起每年將獲得超過600歐元的稅負減免。這筆減稅的財源，為調升最高收入者（年收入28萬歐元以上）的最高邊際稅率，從目前的45%上調至47%。

梅爾茨所屬的基民盟（CDU）及執政聯盟夥伴社民黨（SPD）也達成了一系列的勞動市場改革協議，包括延長咖啡廳與麵包店的周日營業時間、擴大員工在國定假日加班的租稅優惠，並允許企業以固定條件合約聘僱勞工最長四年，多於目前的兩年上限。

其他措施包括終止員工用電話向醫師取得病假證書的能力，並將要求勞工未來在請假的第一天就須提交病假證書，而非目前的第三天才提交。政府也希望放寬對高薪員工的解僱限制，以吸引生物科技等高薪領域的新創公司進駐。

梅爾茨稍後受訪時表示，這些改革可望提振德國明年的經濟成長率到1%以上。德國政府4月將今年的經濟成長率預估砍半到0.5%，調降明年成長率預測到0.9%。

這些改革贏得一些經濟學家的讚譽。荷蘭國際集團（ING）全球總體經濟主管布澤斯基（Carsten Brzeski）指出，最新「改革方案終於釋出明確訊號，顯示德國終於動起來了」，「揮別過去的抱怨和分析，邁向實質行動」。

Berenberg銀行首席經濟學家施米丁（Holger Schmieding）形容這項方案是「許多小碎步」，但結合研議中的福利體系改革，將可望「匯聚為重大進展」。他估算，這些改革可提振德國低迷的趨勢成長率，從目前的每年0.4%提升至0.7%。

但這些措施也遭猛烈批評，包括不公平、不可行、以及還不夠。德國工業遊說團體「德國工業總會」（BDI）主席岡納（Tanja Gönner）表示，這些措施「無法提供成長強力提振」。