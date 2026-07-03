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泰國將評估企業AI準備程度 助政府定政策提升競爭力
泰國政府今天宣布，將推出「泰國AI準備指數」（TARI），以協助企業和組織評估AI技術的準備程度，提升企業競爭力，並作為政府制定AI政策的參考依據。
曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國高等教育、科學、研究與創新部（MHESI）今天宣布，將與國家高等教育科學研究與創新政策委員會辦公室（NXPO）、AIS學院及IRIS管理顧問公司合作，推出「泰國AI準備指數」。
根據規劃，這項指數是泰國第一個針對企業和組織的AI準備程度所建立的評估工具，首波調查結果預計今年12月公布。參與評估的組織預計自2027年起獲得AI能力報告，了解自身AI能力及與同業、全國平均水準的比較。
泰國副總理兼高等教育、科學、研究與創新部長尤德查南（Yodchanan Wongsawat）指出，AI已不只是技術，而是影響經濟、產業、創新及勞動力發展的重要力量，泰國企業和組織能否有效導入AI，將攸關國家長期競爭力。
他補充，該指數也可協助泰國掌握AI發展能力，並與區域及全球比較，找出不足之處，而政府則將據該數據制定政策。
此前，尤德查南4月曾提出願景，指將透過AI和半導體領域的研究和創新，應對國家挑戰。
尤德查南表示，泰國目前面臨科技競爭、氣候變遷及高齡化社會等全球挑戰，需要提升資料能力，他並認為，泰國憑藉地緣政治中立及位處東南亞中心的地理位置，有機會成為具競爭力的科技及資料中心樞紐。
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