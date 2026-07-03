聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳 Tom Ford 戰袍上拍 原價6,290美元皮衣身價最高暴漲9.5倍
「AI教父」黃仁勳招牌黑色皮衣再成市場焦點。根據蘇富比（Sotheby’s）公開拍賣網站顯示，將自7月7日起拍賣一件輝達執行長黃仁勳曾穿過的黑色Tom Ford皮夾克，估價落在4萬至6萬美元，約新台幣128萬至191萬元。若以原價6,290美元計算，這件「AI教父戰袍」估值已達原價約 6.4倍至9.5倍。
拍賣資料顯示，這件皮夾克為Tom Ford製作，款式為Nappa Leather Blouson Jacket in Black 。黃仁勳曾於2023年10月18日來台出席鴻海科技日時穿著，並在皮衣上留下親筆簽名。本次拍賣由創投基金Long Journey發起，拍品將在蘇富比紐約公開展出至7月16日，拍賣活動於7月17日結束，所得將全數用於慈善，資助更多技術人才成長。
黃仁勳近年幾乎以黑色皮衣作為公開場合招牌造型，從GTC主題演講、Computex到訪台行程，黑皮衣已成為他個人形象的一部分。這次上拍的Tom Ford皮衣，除了本身為奢侈品牌單品，更因黃仁勳親身穿著、簽名，以及AI浪潮象徵意義加持，從高價精品進一步變成科技時代的收藏標的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。