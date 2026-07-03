快訊

畫面曝光！移民署破跨國人口販運賣淫集團逮18人 救出9緬籍賣淫女

世足賽／克羅埃西亞球迷怒丟垃圾、比中指！美媒解釋「致命越位」原因

手機搜答案等於人在發呆 日本實驗揭大腦陷阱防變笨

聽新聞
0:00 / 0:00

熱浪年年來…經濟學家示警：高溫成全球經濟的長期結構性風險

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
近來席捲歐美的熱浪，顯示高溫天候愈來愈頻繁。歐新社
近來席捲歐美的熱浪，顯示高溫天候愈來愈頻繁。歐新社

近來席捲歐美熱浪，顯示高溫天候愈來愈頻繁，也凸顯全球暖化正成為全球經濟的長期拖累因素，演變為相當於人口老化的結構性風險。

在美國迎接國慶假期之際，美國中東部多個地區預估將出現華氏100度（攝氏38度）的高溫，美國國家氣象局（NWS）發布的高溫預警，更涵蓋超過1.5億人居住的地區，擾亂了許多人的假期安排，戶外活動取消，旅客避開會直接日曬的地區。

高溫也帶動美國電價飆漲，能源資訊局（EIA）數據顯示，新英格蘭地區的躉售電價已暴漲超過240%，紐約市躉售電價漲一倍，甚至東北部、中西部及南部地區超過15萬戶家庭停電。

在歐洲，世界衛生組織（WHO）估計，最近的熱浪在一周內導致1,300多人喪生，多數是老年人。極端高溫會限制工作和擾亂交通，從而抑制經濟活動。

荷蘭國際銀行（ING）總體研究部門主管與德國首席經濟學家布澤斯基（Carsten Brzeski）指出，歐洲破紀錄高溫的熱浪已從單純的天候事件，轉變為會撼動當地經濟的總體經濟因素，活動取消和學校關閉「讓人想起新冠疫情期間的封鎖」。

他指出，高溫相關風險過去都被認為是南歐的問題，但最新數據顯示，在歐洲各國2030年前因炎熱天候所致的累計經濟損失中，德國可能排第三，原因不是德國天氣和南歐一樣熱，而是基礎建設、房屋、以及營建和物流等勞力密集產業，全都是為了更涼爽的天候所打造的，始終未能適應新的天氣趨勢。

日本野村（Nomura）歐洲首席經濟學家巴克利（George Buckley）認為，氣候變遷愈來愈難忽視，並將之比喻為另一個緩慢進展但日益緊迫的議題：人口老化的經濟影響。

研究推估，去年歐洲熱浪和洪災的經濟衝擊為430億美元，約占國內生產毛額（GDP）的0.26%，雖無法與新冠疫情封鎖導致GDP在2020年萎縮6.1%的影響相提並論，但隨著熱浪變得愈來愈頻繁，經濟損失也將隨之增加，若下一波熱浪緊接到來，遭延誤的建築計畫將更加拖延。

極端高溫的真正問題，在於這些衝擊的累積效應。各國修復受損的基礎設施、維持資源緊俏的緊急服務，及在學校安裝空調，都會擠壓預算。極端天候也會衝擊農業生產並推升食品價格，從而提高通膨。歐洲央行（ECB）先前推算，熱浪與乾旱可能拉抬糧食通膨0.4-0.9個百分點，但這個影響可能在30年後增加一倍。

熱浪 電價 歐美

延伸閱讀

體感恐飆至46度 美東熱浪逼近國慶週末

熱浪來襲！西班牙6月逾千人死亡 上半年均溫創新高

世界盃足球賽逢建國250年週年 美國東岸將迎極端熱浪

熱浪考驗通勤族！捷克大眾運輸「開冷氣也不涼」 車廂逼近33度

相關新聞

一條髮圈讓哈蘭德奔跑90分鐘「丸子頭」都不亂！KKNEKKI如何從球場爆紅？

2026世界盃賽事持續火熱開打。挪威球星哈蘭德(Erling Haaland)場上火力衝刺的精采表現，廣受外界關注！場外的他，同樣是人氣指標，具有強大社群魅力與帶貨功力！

黃仁勳 Tom Ford 戰袍上拍 原價6,290美元皮衣身價最高暴漲9.5倍

「AI教父」黃仁勳招牌黑色皮衣再成市場焦點。根據蘇富比（Sotheby’s）公開拍賣網站顯示，將自7月7日起拍賣一件輝達執行長黃仁勳曾穿過的黑色Tom Ford皮夾克，估價落在4萬至6萬美元，約新台幣128萬至191萬元。若以原價6,290美元計算，這件「AI教父戰袍」估值已達原價約 6.4倍至9.5倍。

熱浪年年來…經濟學家示警：高溫成全球經濟的長期結構性風險

近來席捲歐美的熱浪，顯示高溫天候愈來愈頻繁，也凸顯全球暖化正成為全球經濟的長期拖累因素，演變為相當於人口老化的結構性風險。

拉攏亞洲能源貿易！加拿大宣布興建全新輸油管線 降低對美依賴

加拿大總理卡尼（Mark Carney）2日宣布，將興建新的天然氣與石油輸送管線，希望每天供應亞洲多達100萬桶原油，讓加拿大成為「能源超級強權」，並強化與亞洲的貿易，降低對美國的經濟依賴。

比特幣重返6.1萬美元 市場聚焦機構資金能否推升下一波行情

比特幣日重返6.1萬美元關卡，在美國最新經濟數據轉弱帶動下，市場對美國聯準會（Fed）升息預期降溫，資金也開始自漲幅已大的AI科技股轉向比特幣、黃金等另類資產。不過，市場分析認為，隨著企業大戶買盤影響力逐漸減弱，未來行情能否延續，將取決於更廣泛的機構投資人是否持續進場。

川普仍醞釀撤換理事 視庫克鮑爾為眼中釘 還鎖定亞特蘭大聯準銀總裁

美國總統川普和他的團隊醞釀繼續向聯準會（Fed）出招，在最高法院本周駁回川普政府將理事庫克免職的訴求後，又開始尋找其他辦法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。