快訊

畫面曝光！移民署破跨國人口販運賣淫集團逮18人 救出9緬籍賣淫女

世足賽／克羅埃西亞球迷怒丟垃圾、比中指！美媒解釋「致命越位」原因

手機搜答案等於人在發呆 日本實驗揭大腦陷阱防變笨

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟亞馬遜工程師前進企業 手把手教學用AI獲利

中央社／ 舊金山2日綜合外電報導

由於人工智慧（AI）技術尚未在商界帶給企業明顯的獲利成效，微軟與亞馬遜網路服務（AWS）預計將數千名自家工程師派駐客戶公司，協助企業運用AI創造商業價值。

法新社報導，微軟（Microsoft）今天宣布成立新事業體「微軟前沿公司」（Microsoft FrontierCompany），並投入25億美元，聚集6000名專家和工程師。

全球領先的雲端服務供應商AWS也在6月30日宣布類似的計畫，投資10億美元成立「前線部署工程」（Forward Deployed Engineering）組織，同樣派遣數千名工程師協助客戶。

這兩家雲端巨擘正面臨相同的挑戰：企業購買更多AI工具，但投資卻未得到明顯的回報。

根據全球管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）數據，截至2025年底，近9成企業至少在一項業務功能導入AI；然而其中有94%的企業表示，這些支出並未帶給他們顯著的收益。

麥肯錫4月底發布的研究報告指出，僅提供員工AI工具是不夠的，企業需要重新思考他們在工作中使用AI的方式。

AWS前沿人工智慧工程與服務副總裁瓦斯蓋茲（Francessca Vasquez）表示：「現在對客戶來說，最重要的就是速度。」

微軟與AWS為全球無數的企業提供伺服器和軟體，他們相信自己的工程師會比客戶公司內部的團隊交出更快、更好的成果。

AWS生成式AI創新中心總監艾拉普羅（SriElaprolu）表示，關鍵是企業要抵擋住以技術為主導的誘惑。他說：「錯誤的方法是強行將技術套用在問題上，而不是反過來思考採取哪些正確步驟才能達到目標。」

人工智慧 微軟

延伸閱讀

Meta要賣AI算力 引發供給過剩、投資力道放緩疑慮 驚動市場

緯創林憲銘：盼台灣成AI應用大國 未來競爭力靠人才質量

強化AI雲端設施 微軟攜手5公司籌建印星馬新海纜

Meta 計劃進軍雲市場 法人：科技巨頭的資源調度 而非需求衰退訊號

相關新聞

一條髮圈讓哈蘭德奔跑90分鐘「丸子頭」都不亂！KKNEKKI如何從球場爆紅？

2026世界盃賽事持續火熱開打。挪威球星哈蘭德(Erling Haaland)場上火力衝刺的精采表現，廣受外界關注！場外的他，同樣是人氣指標，具有強大社群魅力與帶貨功力！

黃仁勳 Tom Ford 戰袍上拍 原價6,290美元皮衣身價最高暴漲9.5倍

「AI教父」黃仁勳招牌黑色皮衣再成市場焦點。根據蘇富比（Sotheby’s）公開拍賣網站顯示，將自7月7日起拍賣一件輝達執行長黃仁勳曾穿過的黑色Tom Ford皮夾克，估價落在4萬至6萬美元，約新台幣128萬至191萬元。若以原價6,290美元計算，這件「AI教父戰袍」估值已達原價約 6.4倍至9.5倍。

熱浪年年來…經濟學家示警：高溫成全球經濟的長期結構性風險

近來席捲歐美的熱浪，顯示高溫天候愈來愈頻繁，也凸顯全球暖化正成為全球經濟的長期拖累因素，演變為相當於人口老化的結構性風險。

拉攏亞洲能源貿易！加拿大宣布興建全新輸油管線 降低對美依賴

加拿大總理卡尼（Mark Carney）2日宣布，將興建新的天然氣與石油輸送管線，希望每天供應亞洲多達100萬桶原油，讓加拿大成為「能源超級強權」，並強化與亞洲的貿易，降低對美國的經濟依賴。

比特幣重返6.1萬美元 市場聚焦機構資金能否推升下一波行情

比特幣日重返6.1萬美元關卡，在美國最新經濟數據轉弱帶動下，市場對美國聯準會（Fed）升息預期降溫，資金也開始自漲幅已大的AI科技股轉向比特幣、黃金等另類資產。不過，市場分析認為，隨著企業大戶買盤影響力逐漸減弱，未來行情能否延續，將取決於更廣泛的機構投資人是否持續進場。

川普仍醞釀撤換理事 視庫克鮑爾為眼中釘 還鎖定亞特蘭大聯準銀總裁

美國總統川普和他的團隊醞釀繼續向聯準會（Fed）出招，在最高法院本周駁回川普政府將理事庫克免職的訴求後，又開始尋找其他辦法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。