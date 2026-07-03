微軟亞馬遜工程師前進企業 手把手教學用AI獲利

由於人工智慧（AI）技術尚未在商界帶給企業明顯的獲利成效，微軟與亞馬遜網路服務（AWS）預計將數千名自家工程師派駐客戶公司，協助企業運用AI創造商業價值。

法新社報導，微軟（Microsoft）今天宣布成立新事業體「微軟前沿公司」（Microsoft FrontierCompany），並投入25億美元，聚集6000名專家和工程師。

全球領先的雲端服務供應商AWS也在6月30日宣布類似的計畫，投資10億美元成立「前線部署工程」（Forward Deployed Engineering）組織，同樣派遣數千名工程師協助客戶。

這兩家雲端巨擘正面臨相同的挑戰：企業購買更多AI工具，但投資卻未得到明顯的回報。

根據全球管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）數據，截至2025年底，近9成企業至少在一項業務功能導入AI；然而其中有94%的企業表示，這些支出並未帶給他們顯著的收益。

麥肯錫4月底發布的研究報告指出，僅提供員工AI工具是不夠的，企業需要重新思考他們在工作中使用AI的方式。

AWS前沿人工智慧工程與服務副總裁瓦斯蓋茲（Francessca Vasquez）表示：「現在對客戶來說，最重要的就是速度。」

微軟與AWS為全球無數的企業提供伺服器和軟體，他們相信自己的工程師會比客戶公司內部的團隊交出更快、更好的成果。

AWS生成式AI創新中心總監艾拉普羅（SriElaprolu）表示，關鍵是企業要抵擋住以技術為主導的誘惑。他說：「錯誤的方法是強行將技術套用在問題上，而不是反過來思考採取哪些正確步驟才能達到目標。」