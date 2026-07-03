拉攏亞洲能源貿易！加拿大宣布興建全新輸油管線 降低對美依賴

加拿大總理卡尼（Mark Carney）2日宣布，將興建新的天然氣與石油輸送管線，希望每天供應亞洲多達100萬桶原油，讓加拿大成為「能源超級強權」，並強化與亞洲的貿易，降低對美國的經濟依賴。

卡尼2日宣布在加國西部推動一系列基礎建設計畫，以提振對亞洲的出口，關鍵之一是興建一條全新的油氣管線，從內陸的產油重鎮亞伯達省，運送到卑詩省南部海岸的石油與天然氣設施，再運往亞洲市場。目前亞伯達省的所有石油都銷往美國。

他與亞伯達省省長史密斯（Danielle Smith）表示，這條新管線將與現有的跨山管線（TMX）一同運作，每日能輸送100萬桶石油。這條管線將由國營的跨山公司與Pembina管線公司合作興建，當局並未公布推估成本，史密斯表示細節仍待協商。

卡尼的其他主要能源出口計畫，包括在卑詩省北海岸建設多座液化天然氣（LNG）站點，提高加國的LNG產量兩倍，同時擴建魯伯特港（Prince Rupert）深水港，縮短啟程前往亞洲的船舶航行時間。

他也表示，加拿大政府將擴建溫哥華港；該港口是對亞洲出口的主要樞紐，但產能已滿載，需要進一步擴張。

在加拿大與美國關係緊繃之際，這些計畫是加國政府希望投資數十億美元，強化對亞洲出口的策略一環。此前，美國已決定不續簽美墨加協定（USMCA），成為北美最新的貿易動盪。

卡尼表示：「在更危險且分裂的世界中，我們的戰略是藉由強化國內實力、分散外國夥伴，聚焦於我們能掌控的事物。」他說，這些倡議將「釋出」1,500億加幣（1,050億美元）的新投資，並將觸發超過2,000億加幣（1,410億美元）的新直接投資。

他同日也說，加國計劃今年敲定與菲律賓的貿易協議，並簽署深化能源、國防、勞工及移民合作的多項協議。他去年春季上任以來，已頻繁出訪亞洲與歐洲，試圖為加拿大爭取海外出口市場，目標是在未來十年內，提高加拿大對非美市場的出口額一倍。

這項新的輸油管計畫，經歷了好幾個月的政治角力與各方妥協，反映卡尼政府平衡加拿大的環境理想與經濟現實，也有助在亞伯達省獨立呼聲漸高之際，讓該省留在加拿大。亞伯達省10月中將舉行獨立公投

不過，卡尼也維持一些長期的環境保護措施，包括與卑詩省達成協議，將嚴格限制卑詩省北部海岸的油輪活動。卡尼也與史密斯已達成共識，由亞伯達省主導建設一項大型碳捕捉計畫。

另據路透報導，加拿大希望在下周於土耳其舉行的北約峰會上，宣布他所推動「國防、安全及韌性銀行」（DSRB）的約十個創始成員國，推行他呼籲的「中等強權」聯盟。DSRB的目標是以較低的成本，籌措多達1,000億英鎊（1,330億美元），強化盟邦的國防。