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比特幣重返6.1萬美元 市場聚焦機構資金能否推升下一波行情

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

比特幣日重返6.1萬美元關卡，在美國最新經濟數據轉弱帶動下，市場對美國聯準會Fed）升息預期降溫，資金也開始自漲幅已大的AI科技股轉向比特幣、黃金等另類資產。不過，市場分析認為，隨著企業大戶買盤影響力逐漸減弱，未來行情能否延續，將取決於更廣泛的機構投資人是否持續進場。

市場分析指出，美國6月非農就業新增人數僅5.7萬人，遠低於市場預期，顯示勞動市場降溫，也降低市場對Fed進一步升息的預期。根據市場定價，9月升息機率已由64%降至54%，帶動比特幣回升至6.1萬美元之上。

此外，美國科技股近期出現獲利了結賣壓，以AI概念股為主的那斯達克100指數走弱，也反映部分資金開始流向比特幣及黃金等替代性資產。鏈上數據亦顯示，比特幣已實現盈虧比降至2022年以來低點，過去歷史經驗顯示，該指標通常出現在市場循環接近底部、賣壓逐漸消化的階段，為短線走勢提供一定支撐。

比特幣 美國聯準會 Fed

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