川普仍醞釀撤換理事 視庫克鮑爾為眼中釘 還鎖定亞特蘭大聯準銀總裁

美國總統川普和他的團隊醞釀繼續向聯準會（Fed）出招，在最高法院本周駁回川普政府將理事庫克免職的訴求後，又開始尋找其他辦法。

彭博引述知情人士報導，川普政府內外的人馬正積極研究如何撤換Fed理事會成員，為川普更多人選騰出空間。最高法院目前允許庫克留任，但她仍是川普陣營鎖定的對象，前主席鮑爾也一樣。

最高法院的裁定雖強化Fed不受行政部門干預的獨立地位，但有人指出，判決範圍相當有限，並警告這並未完全替Fed擋下未來的政治攻勢。

川普盟友並未因此退縮。他們認為，這項裁定反而提供一套程序上的做法，說明如何成功把庫克趕下台，因此正加倍推動相關行動。

川普周四告訴CNBC，最高法院的裁定是基於程序，而非案件實質內容，政府會啟動程序，把庫克逐出Fed。

他說：「我們會啟動程序，而且會把每一道程序都做到滴水不漏。」

知情人士還說，川普政府也把亞特蘭大聯邦準備銀行總裁出缺，視為另一個擴大影響Fed的機會，財政部長貝森特正透過人脈物色可能人選。據了解，川普經濟政策團隊認為，亞特蘭大聯準銀行總裁是極其重要的職位，因為這分區銀行針對經濟成長和其他議題所做的分析，向來備受市場關注。亞特蘭大聯準銀總裁明年也將擁有表決權。

據多位川普身邊人士透露，鮑爾卸任聯準會主席後仍留在理事會，川普對此一直相當不滿。鮑爾5月底因掌舵聯準會而獲頒甘迺迪勇氣人物獎，並稱讚國會明智地選擇「讓貨幣政策決策免受政治壓力」，更讓川普惱火。

白宮國家經濟會議主任哈塞特接受福斯財經新聞訪問時說：「鮑爾繼續留任，我很不放心。聯準會有多數人投票時，未必是出於愛國，而是因為想對付川普，我們得密切留意這件事。」

川普接受CNBC訪問時說，聯準會主席華許「面對的理事會可能不太友善，而且很不幸，這群人也可能想做錯誤的事。」

川普這番話似乎是在利率政策上給華許一些轉圜空間。川普也說：「他很出色，也很專業。我知道他希望怎麼做，但他還是得做他該做的事。」