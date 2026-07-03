快訊

英國已無治理可能？10年換6名首相大亂鬥

無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

李多慧YouTube破百萬訂閱寵粉爆表！海底撈見面會200人全免費＋千元紅包掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

亞馬遜衛星網路Leo今年開台！部署已逾390顆衛星 挑戰SpaceX星鏈

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜宣布，旗下低軌衛星網路Leo已部署逾390枚衛星，預計今年稍晚啟動初步商業服務。法新社
亞馬遜宣布，旗下低軌衛星網路Leo已部署逾390枚衛星，預計今年稍晚啟動初步商業服務。法新社

亞馬遜（Amazon）周四宣布，旗下低軌衛星網路Leo目前已部署逾390枚衛星，足以在今年稍晚開始提供初步服務，朝挑戰馬斯克旗下SpaceX星鏈（Starlink）邁出重要一步。

亞馬遜於美東時間2日凌晨剛將29枚Leo衛星送入軌道，Leo業務產品副總裁Chris Weber表示，現有衛星數量已足以在特定緯度區域的提供連續網路覆蓋，後續發射將持續擴大覆蓋範圍與容量。

這是Leo與SpaceX旗下Starlink競爭的重要里程碑。亞馬遜去年11月已向部分企業推出Leo測試服務，但一般消費者與政府客戶尚未開放。

SpaceX比亞馬遜早約四年布局Starlink，目前已部署約1萬枚衛星、累積逾1,000萬名用戶。，現已部署約1萬枚衛星、累積逾1,000萬名用戶。

亞馬遜的目標是部署約7,700枚衛星，卻因火箭運能不足，導致進度延宕。該公司今年1月申請延長部署期限時，提及火箭短期供應不足及合作夥伴延誤等非可控因素。2022年，亞馬遜已與ULA、Arianespace、貝佐斯旗下藍源（Blue Origin）簽訂創紀錄的發射合約，後續也採用SpaceX的服務，但多家供應商均遭遇發射載具延誤。

今年5月，藍源的新葛倫號（New Glenn）火箭在靜態點火測試時於發射台爆炸，也使原定搭載Leo衛星的任務延期。目前藍源正修復發射設施，並調查事故原因。

亞馬遜表示，下一次Leo任務將改用ULA重型火箭，可搭載更多衛星，加快部署速度。該公司已準備數百枚衛星待命，預期今年初步服務上線後，持續提高發射與部署頻率，迅速擴大網路覆蓋。

SpaceX 亞馬遜 Starlink

延伸閱讀

成大研發衛星電漿推進器 點火壽命提升、降低衛星電磁干擾

8月SpaceX可望納入成分股 國內唯一太空主題型ETF漲勢重啟

台灣自主研發宇宙觀測系統登太空 創太空任務里程碑

凱基證券攜手麥森創新啟動 IPO AI 與低軌衛星概念股再添新兵

相關新聞

一條髮圈讓哈蘭德奔跑90分鐘「丸子頭」都不亂！KKNEKKI如何從球場爆紅？

2026世界盃賽事持續火熱開打。挪威球星哈蘭德(Erling Haaland)場上火力衝刺的精采表現，廣受外界關注！場外的他，同樣是人氣指標，具有強大社群魅力與帶貨功力！

拉攏亞洲能源貿易！加拿大宣布興建全新輸油管線 降低對美依賴

加拿大總理卡尼（Mark Carney）2日宣布，將興建新的天然氣與石油輸送管線，希望每天供應亞洲多達100萬桶原油，讓加拿大成為「能源超級強權」，並強化與亞洲的貿易，降低對美國的經濟依賴。

比特幣重返6.1萬美元 市場聚焦機構資金能否推升下一波行情

比特幣日重返6.1萬美元關卡，在美國最新經濟數據轉弱帶動下，市場對美國聯準會（Fed）升息預期降溫，資金也開始自漲幅已大的AI科技股轉向比特幣、黃金等另類資產。不過，市場分析認為，隨著企業大戶買盤影響力逐漸減弱，未來行情能否延續，將取決於更廣泛的機構投資人是否持續進場。

川普仍醞釀撤換理事 視庫克鮑爾為眼中釘 還鎖定亞特蘭大聯準銀總裁

美國總統川普和他的團隊醞釀繼續向聯準會（Fed）出招，在最高法院本周駁回川普政府將理事庫克免職的訴求後，又開始尋找其他辦法。

亞馬遜衛星網路Leo今年開台！部署已逾390顆衛星 挑戰SpaceX星鏈

亞馬遜（Amazon）周四宣布，旗下低軌衛星網路Leo目前已部署逾390枚衛星，足以在今年稍晚開始提供初步服務，朝挑戰馬斯克旗下SpaceX星鏈（Starlink）邁出重要一步。

日圓下半年恐續貶 彭博經濟學家稱觸及170機率不低

日圓兌美元目前逼近1986年來低點，彭博經濟學家的研究模型顯示，2023年拖累日圓走弱的力量再度浮現，日圓今年下半年恐持續面臨貶值壓力，年底甚至可能貶破170日圓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。