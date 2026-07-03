歐盟報告示警：晶片供應鏈受中美牽制 前景不樂觀

由歐洲聯盟資助的報告今天指出，中國出口管制、依賴美國技術，以及歐洲晶片產業的結構性弱點，意味著歐盟晶片產業未來前景「黯淡」。除非迅速採取行動強化本土供應能力，否則將面臨更大風險。

路透社報導，這份由歐盟安全研究所（EuropeanUnion Institute for Security Studies）與法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）共同發布的報告指出，中國對關鍵礦物實施出口管制，以及台海爆發戰爭的風險，都對晶片供應構成威脅。

報告指出，歐盟高度依賴美國技術，同樣構成另一項脆弱性。此外，美國未來可能要求歐洲最有價值企業、晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）停止向中國出口相關設備，也將使歐洲面臨更多風險。

目前，美國國會正在審議一項法案，若通過，將授權華府對盟友及其企業實施出口管制。

這份報告的共同作者、歐盟安全研究所政策分析師提爾（Joris Teer）指出：「雖然北京看來仍是最大威脅，但在川普第二任政府執政下，對華府的依賴已成為更令人擔憂的問題。」

歐盟執委會（European Commission）正積極強化歐盟半導體產業，並於今年6月提出「晶片法案2.0」（Chips Act 2.0），希望提供誘因以提升歐洲本土製造晶片的需求。

此外，歐盟也加入美國主導的「矽盛世」（PaxSilica）倡議，與盟友合作確保半導體供應鏈安全。

國際半導體產業協會歐洲分會（SEMI Europe）主席阿提米米（Laith Altimime）表示，他認同報告強調建立更可靠供應鏈的重要性。

他說：「若無法穩定取得關鍵原物料，歐洲晶片生態系將無法競爭、推動創新或持續成長。」

提爾指出，除了與盟友合作因應中國挑戰外，歐洲「唯一可行的道路」，就是善用目前在晶片製造設備等領域仍具有的優勢，以進一步提升影響力。