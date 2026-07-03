祖克柏稱AI代理進展不如預期 Meta重組時機判斷失準

根據路透社取得的錄音檔，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在員工大會中坦言，公司的大規模重組有其問題，並指出所謂「AI代理」（AI agents）的技術發展不如預期。

祖克柏在會中表示，包括大規模裁員的組織重組過程不夠俐落、順暢，高層對於變革推動的時機也判斷失準。

祖克柏與其他Meta高層近來正試圖調整今年稍早啟動的組織變革方向，但未改變整體策略。Meta在5月裁撤全球約10%員工，並將約7000名員工調派至人工智慧（AI）相關團隊，此舉引發員工反彈與外界對員工士氣的擔憂。

這波變革屬於更廣泛的重組計畫，目的是為昂貴的AI基礎設施籌資，並讓Meta能從AI輔助帶來的效率提升中獲益。祖克柏5月曾向員工表示，預計今年不會再有全公司層級裁員，但部分員工對此仍持保留態度。

他在會中表示，回顧過去至少4個月，「AI代理的發展軌跡並未如預期般加速」，公司對新架構的押注「尚未看見具體成果」。AI代理是指可代替使用者執行任務的自動化系統。

Meta預計今年將在AI基礎設施投入高達1450億美元（約新台幣4.6兆元），占大型科技公司總計7000億美元以上AI投資的重要部分。

祖克柏表示，他預期未來3至6個月內，Meta將開始從AI投資中看到更明顯的成效。