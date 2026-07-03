今天還不是美國國慶日 為什麼美股休市？

2026世界盃賽事持續火熱開打。挪威球星哈蘭德(Erling Haaland)場上火力衝刺的精采表現，廣受外界關注！場外的他，同樣是人氣指標，具有強大社群魅力與帶貨功力！

2026-07-03 07:42