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今天還不是美國國慶日 為什麼美股休市？
本周六（7月4日）適逢美國《獨立宣言》通過250周年，也象徵美利堅合眾國正式成為獨立國家。金融市場以及諸多企業和服務機構，將提前在3日周五放假，部分機構2日周四便已提早休息。
美國金融市場，包括紐約證交所、那斯達克交易所和債券市場，會在周五、也就是獨立紀念日前一天休市。債券市場2日周四美東時間下午2時即提前收市。
7月7日周一將恢復正常交易。
美國獨立紀念日是全美12個聯邦法定假日之一，當天通常會舉行遊行、施放煙火、音樂會及其他揮舞美國國旗的慶祝活動。
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