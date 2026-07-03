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今天還不是美國國慶日 為什麼美股休市？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國獨立紀念日是全美12個聯邦法定假日之一。法新社
美國獨立紀念日是全美12個聯邦法定假日之一。法新社

本周六（7月4日）適逢美國《獨立宣言》通過250周年，也象徵美利堅合眾國正式成為獨立國家。金融市場以及諸多企業和服務機構，將提前在3日周五放假，部分機構2日周四便已提早休息。

美國金融市場，包括紐約證交所、那斯達克交易所和債券市場，會在周五、也就是獨立紀念日前一天休市。債券市場2日周四美東時間下午2時即提前收市。

7月7日周一將恢復正常交易。

美國獨立紀念日是全美12個聯邦法定假日之一，當天通常會舉行遊行、施放煙火、音樂會及其他揮舞美國國旗的慶祝活動。

美股 美國 債券

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