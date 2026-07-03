SEMI警告美國勿干預記憶體價格和產能 以免AI推升的缺貨潮更惡化

國際半導體產業協會（SEMI）致函川普政府警告，若美國政府試圖透過干預價格或產能來解決全球記憶體晶片短缺，反而會讓這波由AI熱潮推動、史上罕見的供給吃緊更加惡化。

SEMI呼籲政府讓企業繼續和客戶簽訂長期協議，並延長旨在提高美國產量的租稅優惠。全球三大記憶體晶片製造商，包括總公司在愛達荷州的美光科技，以及南韓SK海力士和三星電子，都是SEMI會員。

SEMI在信中說：「為解決特定問題而設的政策雖有助加快強化美國本土供應韌性，但如果干預價格或產能決策，恐怕只會延長需求低迷的狀況。」SEMI說：「目前的市場狀況，正透過擴大投資美國製造，以及日益重視長期採購協議來因應。」

這封日期標註為 7 月 1 日的信函，收件人為美國財政部長貝森特。蘋果執行長庫克近來已頻頻就採用中國大陸記憶體向貝森特在內官員遊說。

SEMI信中未提及大陸供應商，但華府正瀰漫一股氣氛，認為記憶晶片短缺正演變為一場政治挑戰。儘管投資人對於記憶晶片製造商股價飆漲大感振奮，但憂心選民荷包的決策官員關注的是價格上漲對消費者的衝擊。蘋果和微軟（Microsoft）決定調漲熱門產品價格，正是此一趨勢的寫照。

為舒緩電子產品成本上漲帶來的壓力，SEMI 提出和蘋果截然不同的解方。SEMI呼籲政府和國會合作，透過制定消費者扣稅或抵稅優惠，以抵銷手機和筆電價格漲價。

SEMI大體對政府支持晶片產業表示肯定。SEMI全球公共政策與倡議副總裁卡斯騰斯（Royal Kastens）發布新聞稿說：「SEMI 和我們的會員，肯定川普政府為強化記憶晶片產能所做的積極努力，這有助於推動 AI 和資料中心基礎建設，並追求美國在科技領域的領先地位。」