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花旗：夏季油價反彈就賣！年底估跌至60-65美元
花旗集團7月2日發布報告表示，美國與伊朗之間的諒解備忘錄預計將在未來數月內持續有效，並最終轉化為正式協議。
Francesco Martoccia等分析師表示，推動局勢降溫的誘因，已經超過重啟對抗需承擔的代價。
報告重申，建議投資人在夏季任何油價反彈時逢高賣出，並預測布蘭特原油價格將在年底前跌至每桶60至65美元。透過這份諒解備忘錄，伊朗大致達成主要訴求，美國則得以維持全球油價處於可接受的水準。
隨荷莫茲海峽周邊緊張局勢逐步緩和，油市基本面正迅速恢復；然而，由於海峽管理權與通行費爭議仍未解決，整體復甦進程依然脆弱。
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