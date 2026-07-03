加密幣狂賺超過10億美元！川普稱「不知道」投資細節 還扯中國競爭

美國總統川普2日接受CNBC主持人柯能（Joe Kernen）專訪，為年度財務報告揭露他靠加密幣狂賺超過十億美元一事辯護，並表示美國必須在加密幣領域保持領先，否則中國將會接手，就像人工智慧（AI）一樣。

根據CNBC逐字稿，川普強調自己是非常成功的商人，但現在已不經手任何生意，而是交由柯能節目經常提到的大型投資公司管理，由次子艾瑞克（Eric Trump）負責處理，自己也不會與兒子討論相關投資。他說：「我讓別人替我投資。我甚至不跟他們聯絡，也不知道他們是誰。」

川普表示，艾瑞克將資金交由類似半盲信託（semi-blind trusts）或盲信託（blind trusts）管理，再由他人負責投資。他接著稱讚輝達執行長黃仁勳「很了不起」，並提到有報導稱他持有部分輝達股票，但「我想持股非常少」，認為那只是華爾街大型投資公司投資組合中的眾多公司之一，因此才被認為持有輝達股票，「我根本不在乎」。

川普接著宣稱，他「有更重要的使命，遠比自己是否賺錢重要」，並提及自己自願放棄總統薪水。主持人隨後指出，雖然美國正副總統原則上不受利益衝突法規限制，但外界普遍認為仍應注意利益衝突，接著提到川普家族透過加密幣賺進大筆收入，詢問川普是否事先知情，以及是否曾參與相關決策。

對此，川普表示，他不知道家族加密幣投資的細節，也稱自己直到主持人提起才知道利益迴避規定。他說，自己本來可以過問，「我不知道，但那沒有任何違法，也沒有任何問題」。

川普同時表示，他對加密幣有不同看法，「我們必須站上領先地位，否則中國就會接手。就像AI一樣，我們在AI領域大幅領先中國和其他所有國家」。

川普接著聲稱，三周前與中國國家主席習近平會面時，習近平迎接他時開口第一句話就是：「哇，你做得真好。」他宣稱，美國之前死氣沉沉，如今已成為全世界最熱門的國家，因此無論是AI還是加密幣，美國都必須保持領先，「如果我們不做，中國很可能就會拿走，或者其他國家，日本也可能」。

川普強調，加密幣已成為重要產業，美國希望在加密幣與AI領域都保持全球第一，「我們現在是加密幣第一，AI方面也是第一」。