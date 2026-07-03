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鎧俠向AI資料中心送樣332層新一代BiCS快閃記憶體 擴廠應戰三星、美光

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
拜AI熱潮所賜，鎧俠已成為日本市值最高的企業。路透
拜AI熱潮所賜，鎧俠已成為日本市值最高的企業。路透

鎧俠（Kioxia）已開始向AI資料中心業者送交新一代BiCS快閃記憶體晶片樣品，希望在這個獲利豐厚的市場擴大市占。

這家設於東京的晶片製造商表示，最新高密度3D快閃記憶體晶片，更能滿足AI資料中心對更高儲存密度、更快資料傳輸速度以及更佳能源效率的需求。

鎧俠周五發布新聞稿說，這款最新產品將用於旗下資料中心固態硬碟（SSD），並在日本北部岩手縣北上工廠的新設施生產。這款332層晶片可在矽晶片上容納更多資料。

新廠區有助鎧俠擴大產能，以因應AI服務業者對資料儲存的爆發性需求。鎧俠說，將在當地同步提高低成本第九代BiCS 晶片以及第十代產品的產量。

鎧俠和南韓三星電子、SK海力士，以及總部位於愛達荷州博伊西的美光科技競爭，供應資料中心和智慧手機儲存所需的快閃記憶體。

記憶體晶片供應吃緊，已帶動這家前東芝旗下公司市值超越豐田汽車和軟銀集團，成為日本市值最高的企業。不過，隨著鎧俠和同業加快增加供給，市場仍擔心記憶體價格大漲是否能持續，鎧俠股價也因此大幅波動。

三星 東京 智慧手機

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