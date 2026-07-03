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美認定不公平貿易擬祭25%關稅 巴西提交文件反駁

中央社／ 聖保羅2日專電

美國政府依據301條款，認定巴西多項輸美商品涉及不公平貿易行為，將研議加徵25%關稅。巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）本週提交文件逐一反駁指控，強調加徵關稅無助於解決爭議，反而將對美國企業造成「沉重代價」。

巴西新聞網站G1等媒體報導，美國貿易代表署（USTR）指控巴西在支付系統PIX、社群平台管制、與墨西哥及印度的優惠關稅安排、乙醇市場准入、智慧財產權保護、反貪腐及非法砍伐森林等方面存在問題。

巴西政府在29頁文件中逐一反駁，指出PIX屬公共基礎設施，並未排斥外資；社群平台管制是為了維護選舉公正與刑事調查，並非針對美國企業。

維艾拉在文件中表示，美方擬議的25%關稅「與問題毫無關聯」，不符合美國自身「301條款」要求的「適當且可行」標準。

他警告，若措施落實，將「對美國企業施加沉重成本」，而非解決所謂的不公平行為。巴西並指出，美國在2024年對巴西保持高達293億美元的商品與服務貿易順差，顯示雙邊經貿關係對美方更具利益。

此外，巴西政府對美國國務院在稀土合作文件中誤將巴西稱為「X國」與「厄瓜多」表達不滿，認為顯示美方缺乏誠意，忽視巴西作為全球第2大稀土儲量國的戰略地位。巴西官員批評，美方提出的合作備忘錄性質「不具約束力」，難以建立真正的互信。

美國總統川普（Donald Trump）政府預計於7月中旬完成調查並決定是否加徵關稅。巴西則持續強調，若美方執意推動，恐對雙邊合作造成衝擊，並已獲得部分美國企業與業界團體支持，要求排除自身產品免於受影響。

巴西 關稅 印度

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