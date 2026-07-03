中國電池材料匈牙利廠 地下水污染超標1.3萬倍遭停工

匈牙利政府近日下令中國電池材料廠雲南恩捷新材料（SemcorpHungary Kft）立即停止部分生產作業，原因是調查發現其位在德布勒森（Debrecen）的廠區地下水鋁含量遠超過法定標準1.3萬倍，並驗出多種重金屬污染。德布勒森市政府已就事件提出刑事告訴。

根據匈牙利今日報（Hungary Today）報導，事件起因於今年2月雲南恩捷新材料在匈牙利德布勒森廠區發生一起疑似化學物質外洩事故。主管機關現場勘查時，發現一種冒著蒸氣、散發刺鼻氣味的不明液體滲入土壤，但公司當時表示，外洩物僅為冷凝水，不含有害物質。

官方後續採樣檢測結果顯示，地下水中的鋁濃度達每公升267萬6000微克（μg/L），遠高於法定標準每公升200微克，超標逾1.3萬。此外，地下水中也驗出砷、鉛、鎘、鎳、鈷、鋅、鉻、銅、鋇、錳、鋰及鐵等多種金屬，主管機關認定多數污染物並非自然形成，而是與工廠作業有關。

官方指出，污染來源為廠區使用氧化鋁水溶液的製程區域。儘管主管機關5月已認定雲南恩捷新材料違反環保規定，但企業仍計畫維持相關產線運作。考量污染可能持續擴大，因此匈牙利當局決定即刻勒令停工，避免進一步造成環境損害。

此外，雲南恩捷新材料雖依規定進行環境採樣，但因逾期提交檢測報告，被裁罰100萬匈牙利福林（約新台幣10萬元）。公司已提起行政訴訟。

目前匈牙利當局已要求業者展開污染整治、完成全面場址調查、改善雨水滯洪池防滲設施、定期監測地下水，並擴大污染物檢測範圍，同時須負擔超過200萬福林的行政程序費用。

德布勒森市長帕普（László Papp）表示，地下水污染程度嚴重且令人無法接受，這已非雲南恩捷新材料首次引起環境疑慮，因此市政府已正式提出刑事告訴。

當地自來水公司則表示，此次污染並未影響民生飲用水供應。德布勒森飲用水取自距離工業區較遠、深度160至230公尺的地下水井，並受到多層不透水地層保護，目前水質仍符合安全標準。

雲南恩捷新材料於2021年宣布投資650億福林在德布勒森設立其在中國以外首座生產基地，獲匈牙利政府提供130億福林補助。官方資料顯示，該工廠目前僱用566名員工。