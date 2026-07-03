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祖克柏坦承Meta重組執行失當 AI代理發展不如預期 效益估3~6月後顯現

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
祖克柏說：「至少過去四個月，AI代理的發展速度並未如我們預期般真正加快。」美聯社
祖克柏說：「至少過去四個月，AI代理的發展速度並未如我們預期般真正加快。」美聯社

Meta執行長祖克柏周四在內部員工大會上坦承，大刀闊斧重整不夠完善，而AI代理的系統開發進展也不如他預期。

路透引述會議錄音報導，祖克柏也說，這波包含大規模裁員的組織重整，處理得不夠「俐落」，管理階層也錯估了調整時機。

祖克柏和Meta高層最近設法緩和今年推動的部分組織變革，但並未從根本上改變方向。Meta 5月裁減全球約10%員工，並把約7,000名員工調往以AI為主的團隊，引發員工反彈，也讓外界擔心公司士氣受挫。

這些措施是更大規模重整的一環，目的在為昂貴的AI基礎設施投資提供資金，並讓 Meta 能從 AI 輔助工作中提升營運效率。祖克柏5月告訴員工，預料今年不會再進行全公司裁員，但部分員工仍心存疑慮。

祖克柏回顧說，「至少過去四個月，AI代理的發展速度並未如我們預期般真正加快」，押注新組織架構的成果「也尚未顯現」。他所說的AI代理，是指能代替使用者執行工作的自動化系統。

祖克柏說，Meta在1月和2月開始規劃重整時，他和「本公司最優秀的人才」討論，大家當時擔心Meta「無法及時加快腳步因應變化」。

他說，高層當時對AI新創公司Anthropic的Claude Code等工具「極為樂觀」。

Meta今年AI基礎設施支出預估高達1,450億美元，在大型科技公司投入這項技術逾7,000億美元的支出中，占了相當大一部分。

祖克柏說，他預期這家社群媒體巨人未來三至六個月，將開始更明顯感受到AI投資帶來的效益。

祖克柏 Meta AI

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