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感慨美國改變 「微型處理器之父」法金搬回義大利

中央社／ 羅馬2日專電

奠定現代電腦科技基礎的「微型處理器之父」法金（FedericoFaggin），在旅居美國長達57年之後返回祖國義大利居住。他向義媒表示「我的美國已不復存在」，並呼籲大家不要相信技術官僚，「他們滿腦子想的都是權力和金錢。」

法金今年高齡84歲，他是世上首個商用微型處理器的發明者。微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）曾形容，若沒有法金，美國矽谷（Silicon Valley）就只是個山谷；法金2010年獲時任美國總統歐巴馬頒發國家科學獎章（National Medal of Science）。

法金近期離開美國搬回義大利老家維成薩（Vicenza），他2日接受義大利晚郵報（Corriere dellaSera）專訪表示，「我記憶中的美國已不復存在，它日益向商業和科技傾斜，尤其是在矽谷，人們對網路與對資訊大量濫用。」

「我的世界是硬體主導，而不是用軟體欺騙別人的世界，這多少有點令人失望。」法金描述，當年他在美國加州比在義大利更自在，但他不喜歡近年美國的發展，「特別是我一點也不喜歡這種輕視戰爭的態度。」

被問到是否仍鼓勵義大利年輕人出國，法金認為，出國增加見識總是好的，但義大利並非全無機會，他自己也投資一些義大利科技公司，例如一家位在帕多瓦（Padova）的P49，專門開發「以人為本」的人工智慧。

法金表達對人工智慧遭濫用的擔憂，他提到，在美國人工智慧幾乎不受任何監管，「問題在於，最想不受限制使用人工智慧的恰恰是政府，是那些本應該負責監管的人。即使是歐洲法規也為歐盟國防領域開了例外。」

法金表示，他自2008年以來一直在研究自由意志和意識的問題，尤其是在人工智慧背景下，人工智慧正在主導矽谷的商業。「義大利也是個充滿哲學文化和思想的地方，比我在美國所見豐富得多。我們經歷過文藝復興，如果美義攜手合作而不是彼此過度競爭，我們就能迎來新的文藝復興。」

義大利 美國 微軟

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