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Anthropic傳洽三星代工客製化AI晶片
The Information引述知情人士報導，Anthropic正和三星電子洽談，考慮由三星電子擔任客製化AI晶片的製造夥伴。
知情人士說，Anthropic的計畫尚在起步階段，還在評估這款處理器應具備哪些功能、需要多強的效能，以及要如何整合至伺服器中。
Anthropic告訴The Information，亞馬遜Trainium晶片、Google張量處理器，以及輝達（NVIDIA）的圖形處理器，仍將是該公司運算策略的核心，但不願評論自研晶片計畫。
隨著AI服務需求急升，AI公司正設法分散晶片供應來源。OpenAI上月和博通（Broadcom）共同發布首款客製化AI晶片，希望針對模型運作需求調整關鍵硬體，提升整體效率。
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