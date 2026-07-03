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台積電ADR難擋費半頹勢再跌2.3% 較台北交易溢價縮為12.5%
台積電ADR周四再跌2.3%，收在434.16美元，周線尚有0.4%漲幅，較台北交易溢價縮為12.5%。
美股周四收盤漲跌互見，6月非農就業數據遠遜預期，壓低市場對聯準會（Fed）升息的押注，道瓊工業指數應聲大漲，創下收盤歷史新高；但費半指數連續二日重挫，拖累那斯達克指數和標普500指數。
道瓊工業指數上漲594.83點，漲幅1.1%，收報52,900.07點，創歷史新高；標普500指數幾乎不動，收報7,483.24點；那斯達克綜合指數下跌207.36，跌幅0.8%，收在25,832.67點。就周線而言，道指上漲約2%，標普500指數上漲1.8%，那斯達克指數上漲2.1%。美國市場周五因國慶日休市。
費城半導體指數大跌5.4%，兩日累計跌幅擴大至11%，周線跌4.4%。邁威爾科技（Marvell Technology）大跌9.8%，美光和英特爾（Intel）各跌5.5%和5.3%。
台灣加權股價指數周四跌274.83點，收在46,744.16點。台積電（2330）跌1.6%收在2,465元。
個股 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
台積電 TSM US 2,772.46 -2.27 2,465.00 12.47
中華電 CHT US 140.49 -0.05 141.00 -0.36
聯電 UMC US 156.71 -4.55 165.50 -5.31
日月光 ASX US 668.43 -2.61 727.00 -8.06
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