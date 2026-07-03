特斯拉Q2交車創歷年同期新高 有望終結連2年銷售下滑

電動車大廠特斯拉（Tesla）今天公布交車數據，受惠歐洲市場需求回溫，第2季交車數量創歷年同期新高，遠超出華爾街預期，讓市場更加期待特斯拉2026年有望終結連兩年銷售下滑局面。

路透社報導，特斯拉核心電車業務表現強勁，為執行長馬斯克（Elon Musk）積極投入自動駕駛與人工智慧（AI）等高成本發展計畫提供了重要支撐，而這兩項業務也是特斯拉目前市值約1.6兆美元的主要價值。

特斯拉今年第2季（4月至6月）共交付48萬126輛車，創下歷年來第2季最高紀錄，較去年同期成長約25%，大幅超越分析平台Visible Alpha彙整分析師平均預估的40萬2776輛。

不過，特斯拉今天股價收跌7.49%報393.45美元。分析師與投資人表示，由於本週稍早股價已累計上漲12%，市場的樂觀預期已反映在股價之中。

特斯拉在歐洲市場的復甦，主要受惠於燃料價格上漲、各國政府提供電動車補助、企業車隊加速電動化，以及消費者對馬斯克去年極右翼政治立場所引發的反感逐漸淡化。

晨星公司（Morningstar）分析師戈德斯坦（SethGoldstein）說：「我認為，歐洲市場大幅成長是現在推動特斯拉最重要的因素。美國銷售仍然下滑，不過跌幅小於整體美國電動車市場；中國市場則小幅成長。」

他原本預期特斯拉將連續第3年出現全年銷售衰退，但看到最新數據後表示：「以目前情況來看，今年要再出現年度衰退將會非常困難。」

此外，特斯拉發展重心已不再侷限於電車製造，預計2026年資本支出將超過250億美元，幾乎是去年85億美元的3倍，主要投入擴建AI基礎設施、擴充電池生產能力、建設 Cybercab自動計程車生產線，以及發展Optimus人形機器人。

特斯拉持續在歐洲推出全自動輔助駕駛系統（FSD），雖然目前僅在少數國家提供服務，但分析師預期未來幾個月將進一步擴大適用範圍，有助提升市場需求。

特斯拉6月在德州奧斯汀（Austin）推出有限度商業化Robotaxi服務後，也持續擴大營運規模。馬斯克表示，公司計劃在2026年快速擴展Robotaxi業務。

特斯拉訂7月22日在美股收盤後公布第2季財報。