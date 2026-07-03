快訊

川普再點名台灣！稱拿走100%業務 放話卸任前美國掌握60%晶片產能

媽才過世房產怎變哥的？桃園女為遺產開撕怒告兄長...卻踢鐵板

巴威恐以強颱接近台灣！專家驚喊「恐怖的怪獸」：size相當大

聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉Q2交車創歷年同期新高 有望終結連2年銷售下滑

中央社／ 德州奧斯汀2日綜合外電報導
特斯拉第2季交車數量創歷年同期新高。 圖／法新社
特斯拉第2季交車數量創歷年同期新高。 圖／法新社

電動車大廠特斯拉Tesla）今天公布交車數據，受惠歐洲市場需求回溫，第2季交車數量創歷年同期新高，遠超出華爾街預期，讓市場更加期待特斯拉2026年有望終結連兩年銷售下滑局面。

路透社報導，特斯拉核心電車業務表現強勁，為執行長馬斯克（Elon Musk）積極投入自動駕駛與人工智慧（AI）等高成本發展計畫提供了重要支撐，而這兩項業務也是特斯拉目前市值約1.6兆美元的主要價值。

特斯拉今年第2季（4月至6月）共交付48萬126輛車，創下歷年來第2季最高紀錄，較去年同期成長約25%，大幅超越分析平台Visible Alpha彙整分析師平均預估的40萬2776輛。

不過，特斯拉今天股價收跌7.49%報393.45美元。分析師與投資人表示，由於本週稍早股價已累計上漲12%，市場的樂觀預期已反映在股價之中。

特斯拉在歐洲市場的復甦，主要受惠於燃料價格上漲、各國政府提供電動車補助、企業車隊加速電動化，以及消費者對馬斯克去年極右翼政治立場所引發的反感逐漸淡化。

晨星公司（Morningstar）分析師戈德斯坦（SethGoldstein）說：「我認為，歐洲市場大幅成長是現在推動特斯拉最重要的因素。美國銷售仍然下滑，不過跌幅小於整體美國電動車市場；中國市場則小幅成長。」

他原本預期特斯拉將連續第3年出現全年銷售衰退，但看到最新數據後表示：「以目前情況來看，今年要再出現年度衰退將會非常困難。」

此外，特斯拉發展重心已不再侷限於電車製造，預計2026年資本支出將超過250億美元，幾乎是去年85億美元的3倍，主要投入擴建AI基礎設施、擴充電池生產能力、建設 Cybercab自動計程車生產線，以及發展Optimus人形機器人。

特斯拉持續在歐洲推出全自動輔助駕駛系統（FSD），雖然目前僅在少數國家提供服務，但分析師預期未來幾個月將進一步擴大適用範圍，有助提升市場需求。

特斯拉6月在德州奧斯汀（Austin）推出有限度商業化Robotaxi服務後，也持續擴大營運規模。馬斯克表示，公司計劃在2026年快速擴展Robotaxi業務。

特斯拉訂7月22日在美股收盤後公布第2季財報。

特斯拉 Tesla 電動車

延伸閱讀

特斯拉第2季交車量 年增兩成

比亞迪將再超越特斯拉 成全球純電動車銷量冠軍

車廠發動新車攻勢 吸引買氣

6月車市銷售49,319台 今年新高

相關新聞

一條髮圈讓哈蘭德奔跑90分鐘「丸子頭」都不亂！KKNEKKI如何從球場爆紅？

2026世界盃賽事持續火熱開打。挪威球星哈蘭德(Erling Haaland)場上火力衝刺的精采表現，廣受外界關注！場外的他，同樣是人氣指標，具有強大社群魅力與帶貨功力！

川普買股時機精準？關稅害美股崩跌後掃貨327檔 隔天宣布暫停部分關稅

美國總統川普2025年4月宣布「解放日」關稅，引爆全球金融市場劇烈震盪。但最新財務揭露文件顯示，川普名下的投資帳戶趁此時大舉進場「掃貨」，隔天他先喊出「現在是絕佳的買進時機」，當天下午再宣布暫停部分關稅措施，美股隨即強勢反彈。

Anthropic傳洽三星代工客製化AI晶片

The Information引述知情人士報導，Anthropic正和三星電子洽談，考慮由三星電子擔任客製化AI晶片的製造夥伴。

特斯拉Q2交車創歷年同期新高 有望終結連2年銷售下滑

電動車大廠特斯拉（Tesla）今天公布交車數據，受惠歐洲市場需求回溫，第2季交車數量創歷年同期新高，遠超出華爾街預期，讓...

台積電ADR難擋費半頹勢再跌2.3% 較台北交易溢價縮為12.5%

台積電ADR周四再跌2.3%，收在434.16美元，周線尚有0.4%漲幅，較台北交易溢價縮為12.5%。

美就業遠遜預期紓緩升息壓力 道瓊創新高 費半連兩日重挫拖累那指

美股周四收盤漲跌互見，6月非農就業數據遠遜預期，壓低市場對聯準會（Fed）升息的押注，道瓊工業指數應聲大漲，創下收盤歷史新高；但費半指數連續二日重挫，拖累那斯達克指數和標普500指數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。