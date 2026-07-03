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科技股下挫、道瓊創新高 美股收盤走勢分歧
美股今天收盤走勢分歧，投資人將資金從科技股轉向工業類股，帶動道瓊再創新高。與此同時美元則走弱，因美國今天公布的就業數據令人失望，衝擊市場對於迅速升息的預期。
道瓊工業指數勁揚594.83點或1.14%，收報52900.07點。
標普500指數小漲0.01點近乎持平，收在7483.24點。
那斯達克指數下挫207.36點或0.80%，收25832.67點。
費城半導體指數重挫727.06點或5.44%，收12626.22點。
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