科技股下挫、道瓊創新高 美股收盤走勢分歧

日本首相高市早苗自一至三日訪問印度，二日和印度總理莫迪舉行會談，這是她自去年十月就任以來首度訪印。共同社等日媒報導說，她此行就是針對中國大陸，加強日印在經濟安全等安全層面的合作。會後兩位領袖發表聯合聲明，並連袂召開記者會。

2026-07-03 00:00