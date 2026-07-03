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美墨加協定 華府拒延長

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國貿易代表署1日和加拿大、墨西哥貿易官員舉行視訊會議後，決定不按現行內容延長美墨加協定（USMCA）。這項協定仍將繼續有效，但將啟動逐年檢討機制，使美國規模最大的貿易關係進入另一種懸而未決的狀態。

政府官員1日向媒體透露，美國貿易代表之所以不願直接延長協定，原因之一是協定未能有效管控貿易逆差，也未能替美國產品打開更大市場，尤其是玉米和能源領域。

多數分析師原本已預料，美國會採取折衷做法，不會照原案延長USMCA，但也不至於退出這項規範三國約1.6兆美元貿易、並支撐關鍵供應鏈的協定。

這紙貿易協定是在川普第一任期內達成，但他近幾個月多次表明偏好雙邊協議。美國已和墨西哥展開正式雙邊談判，下一場會議預定20日舉行，但和加拿大關係較緊張。  

美國希望收緊原產地規定，不只涵蓋汽車，也擴及更廣泛的工業產品。也就是產品若想享有USMCA關稅優惠，來自美國或盟國的零組件和原料占比必須提高。加拿大和墨西哥則希望降低特定產業的關稅。

華府 USMCA 墨西哥

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