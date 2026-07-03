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日本與印度擴大產業合作
印度與日本2日同意，將在人工智慧（AI）、關鍵金屬礦物、能源與國防等領域加強合作，並準備共同的經濟安全藍圖，凸顯亞洲兩大國尋求進一步強化雙邊關係。
日本首相高市早苗訪問新德里三天，與印度總理莫迪會晤後簽署上述協議。
高市在記者會上說：「日本與印度將運用各自所長，一起成長茁壯並共同繁榮。在國際局勢動盪之際，建立這種相輔相成的合作關係愈來愈重要。」
莫迪去年訪問東京，當時日方承諾，未來十年在印度投資總額將增加一倍至超過610億美元。
印度官方數據顯示，在2025/2026財政年度，日本與印度的雙邊貿易額總計275億美元，日本在2025年4月至12月期間在印度投資32億美元。
印度外交部表示，兩位領導人「就印度與日本關係舉行全方位會談，議題包括貿易與投資、經濟安全、能源、新興技術、國防和人才交流。」
外交部指出，雙方同意就經濟安全、能源韌性和AI方面，採用三項「劃時代」文件。
莫迪對媒體記者說：「日本的精密技術與印度的軟體能力合流，將給全球AI發展帶來新的動能與強項。」
日本是印度的主要投資國，資助當地許多大型基礎建設計畫，包括孟買到亞美達巴德的高鐵走廊。
日本企業也已擴大投資印度公司，例如最近就投資16億美元取得Yes Bank的20%股權。
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