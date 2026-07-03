美就業降溫 不急著升息…通膨壓力可望減輕

美國6月就業狀況驟降，非農業就業人數僅增加5.7萬人，遠低於預估，且增量僅5月的一半，且5月就業人數也大幅下修。

美國失業率雖降，但主要是因為勞工就業意願降低，並非需求激增。經濟學者認為，這份就業報告顯示聯準會（Fed）近期內並無升息的急迫性。

美新增就業人口

勞工統計局2日公布，6月非農業就業人數僅增加5.7萬人，遠低於原預估的11.3萬人；5月就業增量從17.2萬人下修到12.9萬人；4、5月合計下修7.4萬人；4月至6月就業移動平均數為每月增加11.1萬人，低於3月至5月的16.4萬人。

6月民間部門就業增加4.9萬人，遠低於預估的10.7萬人，及5月時的9.7萬人增量（原先公布為增加12萬人）。其中，製造業僅增加3,000人，符合預估。

醫療照顧與社會協助部門的就業增加最多，增量近4.7萬人；分析師原先預期世足賽將帶動休閒與餐旅業增溫，但6月就業反而劇減6.1萬人，為2020年以來最大降幅，拖累整體就業市場表現，讓外界質疑世足賽對就業市場的提振效應。

失業率下降0.1個百分點至4.2%，低於預估的4.3%。工作年齡勞工勞動參與率急降0.3個百分點至61.5%，為2021年3月來低點，即6月勞動力人數比5月減72萬人。

上述數據顯示失業下降，主因願意找工作的失業勞工人數減少，意味失業率雖降，但勞動市場並不如表面上熱絡；就業不足率回降0.2個百分點，為7.9%，顯示全職勞工略增，勞工擔任兼職工作的意願下降。

經濟學者指出，6月就業雖然降溫，但這其實才是正常水準。另外，由於國際油價及美國汽油價格回降，通膨壓力將告減輕，使Fed短期內將不急於升息。

不過，由於通膨年升幅仍然偏高，Fed並沒有降息的條件。專家建議，市場應把注意力轉為聚焦通膨數據，因為未來幾個月的物價漲幅對於利率路徑的影響，會遠比就業數字更重要。