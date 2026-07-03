Sony 將停產實體遊戲片

Sony將成為首家停止生產新實體遊戲的遊戲機大廠，這顯示出這家日本公司和整個遊戲業所面臨的時代轉變。

Sony 1日宣布，2028年1月起將停止為所有PlayStation遊戲機上發行的新遊戲生產實體遊戲片，這引發了部分玩家不滿。該公司表示，這是為了因應當前的消費趨勢，數位媒體需求「已遠超過實體片」。

這項決定已引發一些仍然希望擁有實體遊戲、或是利用二手市場購買便宜遊戲片的PS粉絲反彈。Sony在不同社群平台發佈的多則不相關貼文都被不滿網友灌爆留言，包括蜘蛛人新電影的預告片。

雖然引發網友反彈，但分析師表示，鑒於數位銷售已占到Sony近幾季遊戲銷量的逾八成，這項決定並不令人意外。

Bernstein遊戲分析師朱鑌（Robin Zhu）表示，「如果玩家和收藏家有購買更多實體遊戲，Sony就不會看到這樣的數位銷售比率，能證明其決定有理」，「數位遊戲銷售的邊際利潤率基本上是百分之百，而實體包裝、物流以及零售商分潤成本，可能達到遊戲標價的逾兩成」。

備受期待的新遊戲「俠盜獵車手6」（GTA 6），日前才剛宣布只販售數位版。