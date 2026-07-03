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川普帳戶 投資五檔美股ETF

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國川普政府為兒童儲蓄設立的川普帳戶，將在美國國慶日（4日）正式推出，財政部1日公布帳戶投資細節。初始全數投入代號SPYM、追蹤標普500指數的「道富SPDR投資組合標普500 ETF」，另再選定四檔ETF，在未來幾個月內，開放家長自行配置投資金額。

財政部說，川普帳戶預設投資道富SPYM，是因其符合費率低廉，又大範圍投資美國股市。其他四檔ETF也具備相同的條件，分別是：貝萊德（BlackRock）的「iShares核心標普500指數ETF」，美股代號IVV；先鋒的「Vanguard整體股市ETF」（代號VTI）；道富另一檔「道富SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF」（代號SPTM）；貝萊德另一檔「iShares核心標普全美股票市場ETF」（代號ITOT）。

「川普帳戶」提供給在川普第二任期2025年到2028年出生的嬰兒，財政部一次性地撥付每戶種子資金1,000美元。家長、親友和雇主從5日開始，合計每年最多可自行投入帳戶5,000美元，其中雇主的貢獻上限為2,500美元。到目前為止，已有摩根大通、美國銀行（BofA）、英特爾、Uber等50多家企業承諾將為員工的子女提撥。

川普1日在社群媒體上說，記憶體大廠美光（Micron）執行長梅羅塔將捐款2.5億美元給川普帳戶。這將分為兩部分。一是透過員工相對提撥機制，為員工18歲以下子女的川普帳戶提供最高1,000美元的對應款項；二是針對公司營運所在地的郡，為符合資格兒童的川普帳戶一次性存入250美元，涵蓋愛達荷州、紐約州、維吉尼亞州、加州、科羅拉多州、明尼蘇達州及德州。美光預估，整體計畫最多可嘉惠100萬名兒童。

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