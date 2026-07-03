特斯拉第2季交車量 年增兩成

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上季交車量年增25%至48萬多輛，遠超市場預期，在成長已趨緩的充電車款領域持續攻城掠地。

特斯拉2日發布聲明說，第2季共計交付48萬126輛車，比一年前該廠因執行長馬斯克政治立場遭抵制時躍增25%，也比彭博訪調分析師平均預期的39萬6,466輛，足足多出8萬多輛；銷售成長主要來自歐洲，當地銷售動能在近幾個月增強，分析師表示，隨特斯拉在更多國家推出更先進的駕駛輔助系統，這股動能有望延續。

不過，許多市場觀察家並未將重心放在特斯拉核心的電動車事業，而是聚焦於馬斯克將人工智慧（AI）、自動化、及機器人打造成未來獲利引擎的願景。馬斯克可能將特斯拉與SpaceX合併的預期也已增強。特斯拉為增產人形機器人Optimus與衝刺自駕計程車隊Cybercab等事業，規劃今年砸逾250億美元資本支出，約是去年的三倍，因此保持電動車銷售動能至關緊要。

雖然特斯拉上季銷售亮眼，但並未提振2日早盤股價，反而下跌3%，今年來股價更已累計下跌逾5%，表現遠不如同期上漲逾9%的標普500指數。