OpenAI 擬送美國政府5%股權

英國金融時報引述知情人士報導，OpenAI向川普政府提議，願無償移轉5%股權給聯邦政府，藉此爭取行政部門支持，化解日益升溫的政治阻力。

知情人士透露，OpenAI執行長奧特曼在與美國政府的初步磋商中表示，此舉是讓全民共享人工智慧（AI）發展紅利的最佳方式。

奧特曼與OpenAI高層建議，可由OpenAI及其他美國主要AI公司，如Anthropic、Google、Meta等，各撥出5%股權，交由類似阿拉斯加永久基金（Alaska Permanent Fund）的公共基金管理，透過投資收益回饋政府與民眾。但尚不清楚其他公司是否跟進。此舉被視為修補與華府關係，並回應外界對AI資料中心擴建、就業衝擊及網路安全的疑慮。

根據知情人士，雙方尚屬概念性討論，任何協議恐需國會立法授權。奧特曼一直積極向川普、商務部長盧特尼克、財政部長貝森特等人談論股權公有化的議題。