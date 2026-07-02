華許露「鴿」爪+6月就業比預期弱 Fed近期升息警報解除

聯準會（Fed）主席華許拒不提供「前瞻指引」後，市場將學習自己逐項解讀新發布的重要經濟數據，行情波動勢必加劇，從這兩天美國金融市場反應可見一斑。美國6月非農就業新增人數比預期少一半，加上華許日前演說強調通膨風險與預期已下滑，Fed本月底利率決策幾乎確定將按兵不動。

美國6月非農就業新增5.7萬人，比5月數據（從原先公布的17.2萬人下修至12.9萬人）大減，且不到道瓊社訪調分析師共識預測的11.5萬人，主要反映勞動參與率滑落0.3個百分點至61.5%--2021年3月來最低水準。失業率從4.3%降至4.2%，低於分析師預期的4.3%。平均時薪月增0.3%、年增3.5%，與預期相符。

7月升息警報解除 美股早盤大漲

哈佛大學經濟學教授佛曼表示，6月就業成長雖不如預期，但這份報告未見任何「警訊」，可讓Fed將注意力聚焦於通膨。他指出，5月就業成長太強，反倒令人擔心；相形之下，6月就業成長步調趨緩到「看來更能持久」的水準，也還「高得令人欣喜」。

經濟學家之前預料，假如6月就業成長至少15萬人，就可能讓Fed憂心得在7月會議考慮提高利率，否則，Fed本月幾乎篤定會按兵不動。

比預期弱的就業報告一出爐，沖淡投資人對Fed升息在即的疑慮，市場反應立即而明顯。美股三大指數道瓊、標普500和那斯達克綜合指數齊揚，一反前市同步下挫局面。道瓊指數早盤大漲400點，似有締造今年第20個收盤新高紀錄的架式。

利率展望下個觀察重點：7月CPI

LSEG彙編的數據顯示，市場預料Fed今年至少升息一次的機率仍有75.6%，但已比就業報告發布前的大約84%明顯下降。

高盛資產管理公司固定收益主管海伊說：「我們仍認為，Fed年底前仍有維持利率不變的路可走。然而，萬一通膨又意外竄升，可能說服（聯邦公開操作市場）委員會提前、而非延後升息。」

期貨市場交易員如今預料，Fed可能延到12月才升息。對照下，之前市場普遍預期最快9月就會提高利率。

因此，巴克萊私人銀行首席市場策略師拉法格說：「市場可能更加重視訂於7月14日公布的6月消費者物價指數（CPI），因為通膨數據將讓人更清楚解讀經濟現況。」

美元連日下滑因華許露出「鴿」爪？

就業報告發布後，美元2日大跳水，追蹤一籃貨幣走勢的美元指數（DXY）早盤暴跌0.7%至100.70，遠低於報告發布前的101.20左右，和前市收盤的101.39。

事實上，美元已一連兩個交易日下挫。華許1日在葡萄牙歐洲央行（ECB）年度論壇會上致詞時表示，通膨風險已減輕，但強調會信守將通膨率降至2%目標的承諾。

摩根大通分析師指出，華許這番話足以讓「貶值交易」（debasement trade）強勢反撲至少一天。貶值交易泛指押注美元將走軟，而黃金等「硬資產」將上漲。

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯表示，美國6月就業報告比預期弱，正促使市內電話場調降對Fed今年升息的預期，進而抑升美元，同時也紓解日圓兌美元貶值壓力。

布魯克斯指出，華許日前在葡萄牙的演說也「露餡」--暴露出他並不像市場想像的那麼「鷹」。華許不論在Fed決策會後記者會上，還是在歐洲演講時，都把「物價穩定」掛嘴邊，這聽起來像是「鷹」派；但布魯克斯認為這些話術大致屬「表演」性質，目的在建立抗通膨公信力，並強化自己決策獨立、不受白宮號令的形象。

他說：「華許唯一能做的，是聽起來很鷹。但最好忽略那些說詞，把焦點擺在他真正傳達的訊息。而昨日的訊息（「通膨預期與風險都已下降）顯然是鴿。」