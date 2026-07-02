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Fed華許國際首秀 或許達成一個川普未交辦的任務

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
華許以聯準會（Fed）主席身分，於6月底前往葡萄牙參加歐洲央行年會。路透社
華許以聯準會（Fed）主席身分，於6月底前往葡萄牙參加歐洲央行年會。路透社

川普重返白宮後，其激進的關稅政策與不可預測的外交作風，讓美國與歐洲等盟友的關係陷入高度緊張。而本周華許以聯準會（Fed）主席身分，前往葡萄牙參加歐洲央行（ECB）的辛特拉年會，各界稱此為他在國際的公開首秀，而他這幾天的表現讓全球財金官員放下心中大石頭，感覺似乎找回昔日那個熟悉的盟友。  

路透報導，在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行（ECB）年會期間，華許與來自全球的財金官員舉行了一系列會談，知情人士透露，儘管這幾天的對話「主要是宏觀的形式交流」，幾乎未觸及通膨趨勢、影子銀行風險或國際政策協調等敏感的核心實質議題；但各國官員仍將華許的舉動，視為美國不願走向孤立主義的正面訊號。

一些央行總裁曾經私下擔心，由川普任命的人士領導的Fed，可能會更容易受到白宮在利率問題上的壓力，或者不願再承諾長期以來作為全球貨幣政策支柱的國際協調。

為何事關重大

在金融危機時期，Fed仍是美元流動性的最終提供者；對於一些國家而言，Fed還保管著其相當大比例的黃金準備。此外，Fed絕對是全球貨幣政策和金融監管辯論中最有影響力的聲音。

幾位央行總裁早在華許於2006至2011年擔任Fed理事便與他相識，他們表示，眼前的華許仍是他們多年來打交道的那位美國官員。當然也有人認為，現在就斷定華許的表現為時過早，畢竟他需要在維護自身公信力與應對白宮壓力之間尋求平衡。

法式貼面禮與交談

華許在這次年會期間受到的歡迎尤為引人注目，因為前Fed主席鮑爾與川普交鋒期間，許多央行總裁一致支持鮑爾，去年辛特拉會議的與會者還一度起立向他鼓掌致意。

華許這回首次亮相原本可能有些尷尬，最後反而呈現出一種全球央行總裁們「親密聚會」的氛圍。

拉加德甚至在會議開幕晚宴上定下了基調，她用法式貼面禮迎接遲到的華許，並公開表達希望與他密切合作的意願。曾在法國留學的華許法語流利，他用法語與一些法國與會者交談，而在非正式晚宴上，也花了不少時間穿梭在各央行總裁之間寒暄。

在與歐洲央行總裁拉加德、英國央行總裁貝利以及加拿大央行總裁馬克林同台的小組討論中，華許也表現得格外友善，稱自己「很榮幸能與三位同事同台」。

這些細節看似微不足道，但在央行這個圈子裡，一旦爆發金融危機、需要各方通力合作時，人際關係往往至關緊要。

華許 川普 Fed

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