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AI軍備賽升溫 The Information：Anthropic找三星談自研晶片合作

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
傳Anthropic已啟動自研AI晶片的初期工作，並已與三星電子就潛在合作事宜進行磋商。路透
傳Anthropic已啟動自研AI晶片的初期工作，並已與三星電子就潛在合作事宜進行磋商。路透

科技新聞網站The Information引述知情人士說法報導，Anthropic已啟動自研AI晶片的初期工作，並已與三星電子就潛在合作事宜，進行磋商。

根據報導，Anthropic仍在確定這款自行研發的處理器需要承擔哪些功能、應具備多強的性能，以及如何部署到伺服器或伺服器集群中。該AI新創已與多家晶片設計公司進行對話，但尚未進入詳細設計階段。

不過Anthropic告訴The Information，亞馬遜AWS的Trainium晶片、Google的TPU，以及輝達的GPU，仍將是公司擴展算力戰略的核心組成部分。

三星 三星電子 輝達 Google 亞馬遜

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