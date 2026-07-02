AI軍備賽升溫 The Information：Anthropic找三星談自研晶片合作

科技新聞網站The Information引述知情人士說法報導，Anthropic已啟動自研AI晶片的初期工作，並已與三星電子就潛在合作事宜，進行磋商。

根據報導，Anthropic仍在確定這款自行研發的處理器需要承擔哪些功能、應具備多強的性能，以及如何部署到伺服器或伺服器集群中。該AI新創已與多家晶片設計公司進行對話，但尚未進入詳細設計階段。

不過Anthropic告訴The Information，亞馬遜AWS的Trainium晶片、Google的TPU，以及輝達的GPU，仍將是公司擴展算力戰略的核心組成部分。