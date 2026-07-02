美股早盤／非農就業報告疲弱減緩升息壓力 台積ADR漲3%、特斯拉跌3%

美股2日早盤上漲，由於6月非農就業報告比預期疲弱，減輕了美國聯準會（Fed）的升息壓力。道瓊工業指數2日早盤上漲460點，或0.8%，標普500和那斯達克指數分別上漲0.7%和0.6%；費城半導體指數漲0.8%，台積電ADR漲3.3%。

就業報告顯示，6月非農就業人口增加5.7萬人，遠低於市場預期的11.5萬人。不過，失業率卻下滑至4.2%，經濟學家原先預期將維持在4.3%。這份數據使美國2年期公債殖利率出現下滑，因為在此數據的情況下，美國聯準會（Fed）將可能會偏向暫緩升息。

Janus Henderson Investors投資組合經理Bradford Smith表示，「隨著我們了解Fed在（新主席）華許領導下的反應機制，這份數據將減輕一部分Fed短期內為對抗通膨而升息的壓力」，「由於油價通膨已經緩和，就業數據的疲軟可能會至少讓Fed在下次會議維持按兵不動」。

特斯拉公布，上季交車量年增25%至48萬多輛，遠超市場預期，但股價在2日早盤卻下跌3%。