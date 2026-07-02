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非農不如預期！美就業市場意外疲弱 美股期指漲、美元重挫

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合愛點
圖為美元示意圖。路透
圖為美元示意圖。路透

美國6月新增非農就業人口僅5.7萬人，不如市場預估的11.3萬，5月的數據也大幅下修至12.9萬人，遠低於先前公布的17.2萬人。儘管失業率從4.3%降至4.2%，但主要是因為勞動參與率也意外下降至61.5%，是五年多來最低。美股期指漲幅擴大，美債殖利率和美元則聯袂下跌，美元指數大跌0.7%。 

美國勞工統計局2日公布就業報告，指出儘管近幾個月來勞動力市場出現一些強勁的跡象，但仍面臨一些挑戰。雖然消費者支出在美伊戰爭帶來的能源衝擊下保持韌性，但民眾對高物價和薪資成長跟不上通膨的局面感到悲觀，這也可能是雇主在招聘方面保持謹慎的原因之一。

休閒和旅館業就業人數以2020年以來最大幅度下降，拖累整體就業市場表現，這也讓外界質疑世界盃對就業市場的提振效應。零售貿易和資訊產業也出現了裁員，而醫療保健和社會援助產業的招聘則保持強勁。 

在報告出爐前，市場原本認為Fed在10月會議會升息，但如今認為升息時間會延後到12月。

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