日印共推印太願景 日企2兆日圓投資計畫擬落地印度

日本首相高市早苗今天與印度總理莫迪舉行領袖峰會，雙方同意朝著實現「自由開放的印度太平洋」等目標，進一步深化兩國的戰略合作關係，並在印度推動規模約2兆日圓的投資計畫。

日本放送協會（NHK）及「讀賣新聞」報導，雙方也公布約120項日印企業合作文件，並宣布在印度推動約2兆日圓（約新台幣4000億元）的新投資與產業發展計畫。

這是高市就任首相以來首度訪問印度。會談中，針對高市先前發表的進化版「自由開放的印度太平洋」構想，以及莫迪（Narendra Modi）去年提出的「全球南方與印度太平洋合作構想」，兩國認為兩項構想「目標相互契合」，並同意為實現共同目標，深化兩國的戰略合作關係。

此外，雙方也認為擴大海洋安全保障合作，對區域的和平與穩定至關重要。會上確認兩國將以艦艇維修合作為基礎，推進防衛裝備合作，同時也達成共識，將在今年內召開兩國外交與國防部長諮詢會議（即2+2會談）。

除了發表共同聲明外，雙方還就經濟安全保障與人工智慧（AI）領域簽署文件。

在經濟安全保障方面，因應中東局勢帶來的能源供應風險，日印兩國將建立雙邊對話平台，以強化印度的石油儲備系統，作為確保能源穩定供應的一環。同時，日本也表態將支持印度加入國際能源總署（IEA）。

根據聲明，為了強化產官學界在AI模型開發的合作，兩國將建立「AI領域戰略研發夥伴關係」，加速大學與企業間的人才交流，並確認於2030年前邀請500名印度高度專業人才赴日，以推動共同研究。

聲明也提及了最先進AI技術「前沿AI」。前沿AI雖具備強大的網路能力，但同時也存在被惡意濫用的風險。因此，雙方達成共識，將針對關鍵基礎設施等領域，強化利用AI確保網路安全性的相關合作。

NHK分析，莫迪政府在經濟持續成長帶動下設定目標，希望在印度獨立100週年的2047年前，躋身已開發國家之列。在本次會談中，印度希望藉由AI、半導體等美中競爭激烈的尖端技術領域，吸引日本進一步擴大投資與技術合作。