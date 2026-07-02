燃油附加費飆升 日本暑假出國人數6年來首下滑

日本旅遊業者JTB今天公布今年暑假旅遊市場預測指出，7月15日至8月31日出發的海外旅遊人數預估約217萬人，較去年同期減少9%，是6年來暑假海外旅遊市場首次出現負成長。

業者評估，日圓持續貶值、航空燃油附加費大幅調漲，是日本民眾出國意願降低的主因。

日本經濟新聞報導，JTB表示，日本暑假海外旅遊市場雖已連續5年逐步復甦，但仍未恢復至疫情前水準。綜合消費者問卷、旅行社銷售狀況及航空公司訂位情形分析，燃油附加費與匯率是今年影響最大的兩項因素。

全日空（ANA）與日本航空（JAL）已經宣布調高7、8月開票的燃油附加費，日本往返歐洲航線，每名旅客須支付6萬5000日圓（約新台幣1.3萬元），較4月開票時增加兩倍以上；飛往夏威夷的燃料附加費，在短短2個月內也幾乎翻倍。由於燃油附加費不分年齡，只要占用座位都必須支付，家庭出遊成本因此大增。

熟悉旅遊市場的國學院大學教授鹽谷英生分析，「除了日圓持續貶值之外，燃油附加費通常會延後數個月反映油價，因此這波漲價正好落在暑假旅遊旺季，大幅削弱民眾的出遊意願。」

日本旅行公司表示，原本深受家庭旅客喜愛的夏威夷與關島，今年旅遊需求皆較去年下降。星野集團在夏威夷經營的Surfjack Hawaii飯店也指出，相較疫情前，日本旅客明顯減少，其中攜家帶眷的親子客群尤其少。

另一方面，海外旅遊平均花費持續創高。根據調查，今年日本民眾海外旅遊平均每人花費達32萬3000日圓，較去年增加6%，創下歷史新高。

面對旅費節節攀升，仍想出國的旅客也開始調整旅遊目的地，由歐美等長程航線轉向可搭乘廉價航空的亞洲地區。

日本旅行社HIS表示，越南峴港、澳洲凱恩斯（Cairns）等廉航可直飛的目的地人氣升高；KNT-CTHoldings旗下Club Tourism則指出，泰國、印尼等東南亞國家需求增加，市場需求正逐漸轉向價格較低、距離較近的中短程旅遊。

東京一名27歲女性上班族原本計劃暑假前往美國大峽谷旅遊，但因燃油附加費暴漲，決定改去香港。她表示，原本就知道日圓貶值，這也沒辦法，「但沒想到燃油附加費竟然漲到這麼高」。

JTB分析，今年暑假海外旅遊減少，部分原因也與今年黃金週（GW）連假出遊熱絡有關。由於不少民眾已趁當時出國，因此選擇放棄暑假的海外旅行。

至於歐洲市場，JTB預估今年暑假赴歐洲旅遊人數僅較去年減少1%。儘管歐洲近期熱浪造成超過2000人死亡，但目前尚未對旅遊需求造成明顯影響。旅行社分析，赴歐洲旅遊的多半是較不受匯率及物價影響的高收入族群，因此市場受到的衝擊相對有限。

除了海外旅遊降溫，日本國內旅遊市場同樣受到物價高漲影響。

JTB預估，今年暑假國內旅遊人數約6900萬人，較去年減少4%；平均每人旅費增加3%，達4萬8500日圓。此外，今年暑假「完全不旅遊」的比例增加3.6個百分點，達69%，反映高物價與旅遊成本持續攀升，明顯壓抑日本民眾的旅遊消費意願。