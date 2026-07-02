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Google反競爭案上訴遭駁 歐洲法院維持逾千億罰款

中央社／ 布魯塞爾2日綜合外電報導
Google因旗下Android作業系統涉反競爭行為，2018年遭歐盟祭出天價罰款。路透
Google因旗下Android作業系統涉反競爭行為，2018年遭歐盟祭出天價罰款。路透

歐洲最高法院今天駁回美國科技巨擘Google提出的上訴，裁定維持41億歐元（約新台幣1492億元）罰款判決。Google因旗下Android作業系統涉反競爭行為，2018年遭歐盟祭出天價罰款。

法新社報導，歐洲法院（European Court of Justice）今天駁回Google試圖推翻歐盟執委會（EuropeanCommission）於2018年祭出天價罰款的二度上訴。這筆罰款仍是歐盟史上最高的反壟斷裁罰。

歐洲法院在聲明中表示，該法院「駁回Google和Alphabet提出的上訴，從而確認對兩家公司所作的處罰」。

Google母公司Alphabet遭裁定須共同承擔部分罰款。

身為歐盟反壟斷監管機構的歐盟執委會指控Google利用Android作業系統的市場主導地位限制競爭。

歐盟執委會指控Google向使用Android作業系統的手機製造商施壓，強迫他們預先安裝其搜尋引擎及Google Chrome瀏覽器，此舉實質上排擠競爭對手，而對Google開罰43億歐元。

歐盟普通法院（General Court）於2022年雖維持罰款裁決，但將金額降至41億歐元，這個金額仍是歐盟史上最高罰款金額。

Google再度提出上訴，主張本案缺乏根據，並且形同懲罰創新。

歐洲法院今天駁回Google提出的所有法律論點，並下令Google支付歐盟執委會訴訟費用。

Google表示，這項判決未能「認可我們為確保Android維持開放、互操作性和免費所做出的重大投資」。

Google發言人表示：「無論如何，我們2018年即調整相關協議以符合最初的決定，我們仍將持續為用戶、合作夥伴與開發者創新，並維持Android生態系統的開放性。」

Google Alphabet 歐盟

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