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科技股遭逢賣壓！亞洲股市跌多漲少 韓股崩近8%

中央社／ 香港2日綜合外電報導
美國晶片類股昨天遭逢賣壓後，KOSPI指數今天收盤重挫7.89%。歐新社
美國晶片類股昨天遭逢賣壓後，KOSPI指數今天收盤重挫7.89%。歐新社

投資人拋售過去帶動市場上漲的科技類股，亞洲股市今天跌多漲少，其中韓國綜合股價指數（KOSPI）大跌近8%。

法新社報導，市場近來擔心人工智慧（AI）熱潮可能已觸頂，這個疑慮造成全球市場波動加劇，投資人情緒依舊緊繃。

科技股估值過高、鉅額投資AI可能難以在短期內帶來回報，以及借貸成本可能再次升高等因素，對過去幾年主導市場的熱門交易造成新衝擊。

雖然股市截至6月底的當季表現不俗，但本季開局表現欠佳，首爾股市尤其受到賣壓重創。

不過，美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）近日表示，聯準會致力遏制「過高」的物價。他提到過去幾周通膨壓力已「減緩」，這暫時打消聯準會即將升息的市場疑慮。

美國晶片類股昨天遭逢賣壓後，KOSPI指數今天收盤重挫7.89%，韓國記憶體晶片大廠SK海力士（SKHynix）和三星電子（Samsung Electronics）各大跌逾14%和逾9%。

分析師指出賣壓擴大主要是散戶融資被斷頭。另據彭博（Bloomberg News）報導，蘋果（Apple）傳出正和2家中國企業洽談採購晶片，拖累晶片股走低。

亞洲股市主要指數今天跌多漲少。東京、上海、台北及威靈頓股市收黑，香港、雪梨及馬尼拉股市收紅。

亞股 Fed 聯準會 華許

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