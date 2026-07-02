菲律賓晉升中高收入國家 台商：調整投資思維轉內需

世界銀行最近將菲律賓從「中低收入國家」升級為「中高收入國家」。旅菲台商認為，這意味著菲律賓工資與消費力都會同步提高，台商可以逐步調整投資思維。

世界銀行1日在部落格公布最新國家收入類別，菲律賓2025年人均國民收入毛額（GNI per capita）達4850美元，超越中高收入國家門檻4636美元，也高於2024年的4470美元。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在社群媒體發文宣布，經過近40年的努力，菲律賓已躋身中高收入國家之林，「這個里程碑體現了菲律賓人民的辛勤付出，以及政府致力於推行創造更多就業機會、吸引更多投資、為每個家庭構建更強大經濟體的政策。」

每年7月1日，世界銀行會根據上一年度的GNI估計值更新經濟體類別，共分為4個收入等級：低收入、中低收入、中高收入和高收入，最新年度的評估涵蓋218個國家。

世界銀行表示，菲律賓此次獲得重新分類，主要得益於廣泛基礎的經濟擴張。「過去5年間，菲律賓國內生產毛額（GDP）平均每年成長5.8%，動能來自各主要產業，並非單一業界帶動，而是整體經濟層面的提升。」

世界銀行此次共將5個經濟體由「中低收入國家」升格為「中高收入國家」，除菲律賓外，還包括越南、約旦、斯里蘭卡及密克羅尼西亞（Micronesia）；多哥（Togo）則由低收入國家升級為中低收入國家。

菲律賓自1987年以來長期停留在「中低收入國家」類別，去年距離升級門檻僅差26美元。當時世界銀行設定的中高收入門檻為4496美元。

隨著菲律賓晉升為「中高收入國家」，蘇比克灣台商協會會長張哲嘉指出，勞工薪資將持續上漲，但民眾消費力也會提升，台商未來投資菲律賓的思維，可從製造基地逐漸轉向內需市場。

另一方面，張哲嘉分析，菲律賓民眾收入提高，恐削弱勞工出國工作的意願，台灣工廠未來招聘菲籍移工的難度或將增加，可能需要轉向其他東南亞國家尋找勞動力來源。

張哲嘉也提到，菲律賓民眾消費力增加，可讓更多人有能力出國觀光，這對台灣的旅遊產業而言也會是利多。