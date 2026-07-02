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不用再切App！日本LINE今夏開放綁定PayPay 聊天室可直接轉帳

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本資訊科技業者LINE雅虎與電子支付巨頭PayPay今天宣布，將於今夏開放LINE與PayPay帳號綁定。路透
日本資訊科技業者LINE雅虎與電子支付巨頭PayPay今天宣布，將於今夏開放LINE與PayPay帳號綁定。路透

日本資訊科技業者LINE雅虎與電子支付巨頭PayPay今天宣布，將於今夏開放LINE與PayPay帳號綁定。未來用戶無需開啟PayPay應用程式，即可直接在LINE聊天室中使用PayPay轉帳。

「日本經濟新聞」及CNET Japan報導，LINE在日本國內每月活躍用戶數（MAU）達1億，而PayPay註冊用戶數則有7400萬人。兩家公司希望打造「只要有LINE就能使用PayPay」的全新服務體驗，同時計畫整合LINE Points與PayPay Points，未來可望透過使用LINE服務累積PayPay Points。其他各項功能將在完成整合後陸續推出。

除了用戶的基本資料外，未來雙方也將能輕鬆共享PayPay餘額及LINE好友名單等資訊。

LINE用戶未來將能直接在聊天室畫面中完成PayPay的轉帳與收款。此外，透過在LINE內運行特定應用程式的MINI App機制，用戶也能直接透過LINE查詢PayPay餘額及交易紀錄。LINE MINI App是LINE在2019年推出的一項服務，屬於一種輕量化的網頁應用程式。

PayPay的轉帳手續也將變得更加便利。PayPay應用程式內將能顯示LINE的好友資訊，如此一來，即使不知道對方的電話號碼或用戶ID，也能輕鬆找到轉帳對象。

同時，用戶也將能直接透過LINE註冊PayPay。此舉將善用LINE在各年齡層普及的優勢，促進對現金依賴度較高的高齡族群使用PayPay。

LINE雅虎（LY Corporation）與PayPay均屬於軟銀集團（SoftBank Corp）旗下企業。帳號綁定服務最早是2018年起在PayPay與Yahoo之間逐步推行，而LINE與Yahoo之間也已於2023年綁定。隨著LINE與PayPay完成綁定，未來通訊、搜尋、購物及支付等服務將更容易跨平台整合使用。

LINE、PayPay與Yahoo三方還計劃全面運用大數據。在保護個人隱私及取得用戶同意的前提下，三方預計將大數據匿名化並展開分析。藉由詳細分析用戶從產生興趣到實際購買的消費歷程等，來提升服務與人工智慧（AI）的品質。

報導點出，韓國的KakaoTalk和中國的微信（WeChat）等其他國家的通訊App，皆已作為具備支付等多元功能的「超級應用程式」（Super App），深入大眾日常生活。LINE也期盼透過與PayPay等服務整合，打造以聊天為核心、能提供各式服務的平台，以尋求進一步成長。

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