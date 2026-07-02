郭明錤：亞馬遜消費電子產品將改用自研晶片 世芯獨家設計測試
香港天風國際證券知名分析師郭明錤今天（2日）在社群平台X貼文指出，亞馬遜（Amazon）自家消費電子產品的處理器採購，首次出現重大改變，明年起將逐步停止20年來向外採購的方式，改採COT（customer-owned tooling，客戶自有工具）的自研晶片模式。而世芯-KY（3661）則將獨家提供自研晶片的後段設計與測試。
世芯-KY今天以漲停作收，報4,895元。
郭明錤說，亞馬遜因為投資於快速擴張算力，截至今年第1季的12個月當中，自由現金流年減95%，降至約12億美元。公司為維持財務彈性並支撐AI投資，必須優化成本結構，除了精簡人力之外，也評估產品所用處理器等成本。
亞馬遜自家的Kindle、Fire TV、Echo、Alexa、Blink、Ring等消費電子產品，目前採用的處理器均對外採購。公司現在決定將逐步停止對外採購，改採其AI晶片Trainium類似的COT模式，自行主導處理器開發。
此一新策略預定2027年啟動。轉換過程中，郭明錤表示，亞馬遜選定世芯-KY合作。世芯-KY除了會就各項設計專案向亞馬遜收取一次性工程費用（NRE），公司業績也會隨處理器的出貨明顯受惠。
郭明錤估計亞馬遜完成全面改用自研處理器後，相關處理器的年出貨量將達到約4,000萬顆，預期有效改善亞馬遜自家產品的成本結構，並顯著貢獻世芯-KY營運動能。
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