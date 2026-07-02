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AI、半導體類股領跌 日經重挫逾1700點、韓股跌近8%
人工智慧（AI）、半導體類股走弱，拖累日經225指數今天開低走低，收盤重挫逾1700點；韓國股市同樣出現劇烈震盪，韓國綜合股價指數（Kospi）收盤暴跌7.89%。
日股基準日經指數收跌1741.81點或2.47%，來到68733.15點。
東證股價指數收漲3.48點或0.09%，來到4014.98點。
韓國綜合股價指數今天收盤大跌655.32點或7.89%，收7648.09點。
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