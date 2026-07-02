AI、半導體類股領跌 日經重挫逾1700點、韓股跌近8%

香港天風國際證券知名分析師郭明錤今天（2日）在社群平台X貼文指出，亞馬遜（Amazon）自家消費電子產品的處理器採購，首次出現重大改變，明年起將逐步停止20年來向外採購的方式，改採COT（customer-owned tooling，客戶自有工具）的自研晶片模式。而世芯-KY（3661）則將獨家提供自研晶片的後段設計與測試。

2026-07-02 16:19