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AI熱潮反噬減碳承諾…亞馬遜碳排連2年飆升 年增16%創警訊

中央社／ 舊金山1日綜合外電報導
亞馬遜（Amazon）2025年的公司碳排量呈現連續第二年增加，主因是建置資料中心以及物流配送業務消耗的燃料。路透
亞馬遜（Amazon）2025年的公司碳排量呈現連續第二年增加，主因是建置資料中心以及物流配送業務消耗的燃料。路透

雲端運算與電商巨頭亞馬遜（Amazon）2025年的公司碳排量呈現連續第二年增加，主因是建置資料中心以及物流配送業務消耗的燃料。

亞馬遜在今天發布的年度永續發展報告指出，公司去年排放約8100萬公噸當量碳排，較2024年增加16%。亞馬遜公司的碳排量自2019年到去年增加58%，然而他們在2019年卻宣示要在2040年底前做到淨零排放。

雖然亞馬遜及其他科技大廠多年前承諾要將自身碳排降至零，但如今為研發人工智慧（AI）而掀起資料中心建設熱潮，反而削弱減碳努力。

興建資料中心需大量混凝土與鋼鐵，這兩種材料的生產都要消耗龐大的能源。資料中心本身也耗用大量電力，進一步帶動美國新一波化石燃料基礎設施投資，包括天然氣發電廠。亞馬遜因購買電力所產生的碳排去年增加34%。

亞馬遜的電商業務碳排也出現增加，原因是配送包裹數量比前一年更多。

減碳 Amazon

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