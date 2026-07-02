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日圓續貶…日本官方不動聲色 傳改採突襲式干預重擊投機客

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓上月恢復貶勢，周二一度貶至162.66日圓，創40年來最低。路透
日圓上月恢復貶勢，周二一度貶至162.66日圓，創40年來最低。路透

路透引述知情人士報導，日本官員正悄悄改變策略，放棄事先發出干預警告的慣用手法，轉而釋出準備採取更精準的手段，意在逼退投機客，並拉高做空日圓的成本。

有別於過往在出手干預前總會一步步加重語氣的口頭警告，知情人士說，財務省這次可能突然出手，一舉掃除投機性日圓部位。此外，官員也刻意避免暗示任何會引發干預的特定匯率「防線」。

這項轉變反映財務省採取更強硬的做法，甚至把沉默本身當成政策工具，讓交易員無法掌握下一步。知情人士說，這也提高突襲式干預的風險，出手時機可能取決於投機性日圓空單累積到一定程度，而不是匯率跌破市場普遍認知的特定價位。

另有兩位知情人士透露，財務省這套做法，加上日本銀行持續釋出鷹派訊號，顯示雙方正聯手壓制看空日圓的力量。

日本銀行副總裁冰見野良三6月曾說：「匯率走勢是影響日本經濟和通膨的重要因素之一。」他還說，日圓走弱推高進口成本，可能進一步拉高實質通膨，其他政策委員也提出類似警告。

日本4月底至5月初曾投入創紀錄的11.7兆日圓（720億美元）干預匯市。

不過，這波干預對日圓帶來的提振很快消退，日圓上月又恢復貶勢。周二一度貶至162.66日圓，創40年來最低；周四東京午盤報162.50日圓。

日本財務省官員5月早早就釋出介入匯市的訊號，讓交易員有機會先平掉日圓空單，避開損失。

官方未來若出手干預，不會再給交易員這種退場機會，市場不確定性也會升高，放空日圓的風險隨之加大。這顯示當局認為保持低調、不透露底牌具有明顯優勢。

一位知情人士告訴路透：「干預時機很難拿捏。目的就是要打擊投機客，因此必要時，當局就會出手。」另一位知情人士也有同樣看法。其中一位知情人士還說：「重點不在日圓跌到多少，而是要怎麼做，才能更有效防止日圓過度貶值。」

何時出手干預，最後由日本最高外匯事務官三村淳決定。自上次干預後，他一直沒有再發出口頭警告。

財務大臣片山臬月周二雖面對日圓再度探底，也避免加重官方措辭，只重申日本隨時準備對匯率走勢「採取適當因應」。

政府內部有些人希望，周四公布的美國就業數據能削弱市場對聯準會（Fed）提前升息的押注。這或許能減緩美元近日的漲勢，進而協助逆轉日圓跌勢。

知情人士說，若情況不如預期，干預的可能性將會升高。

SMBC 日興證券外匯與利率策略師丸山倫戶說：「三村淳透過對日圓不予置評，很可能是為了增加市場判斷下一次干預時機的難度。」

另一個關鍵考量，是七大工業國集團（G7）盟國、特別是美國的立場。貨幣干預通常只在對抗無序市場波動時才具正當性，因此美方的支持相當重要。

由於日圓跌勢呈現緩慢且沉悶的特徵，投資人對於華府是否會支持另一波干預行動，已產生疑問。

美國財政部長貝森特已暗示日銀需進一步升息，但對日本最近一次干預日圓一事保持沉默。

日銀升息步調遲緩，政策利率維持在 1%，遠低於Fed 的 3.50%-3.75% 區間，持續擴大的利差繼續鼓勵投資人拋售日圓。Fed官員的鷹派談話，也因市場看好美國利率走高而推升美元。

日本 匯率 做空

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